Где в Украине самая дорогая коммуналка: рейтинг городов

Лидером антирейтинга по стоимости коммунальных услуг стал Днепр. Последнее место занял Ужгород.

Лидером антирейтинга по стоимости коммунальных услуг стал Днепр. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в этом городе в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

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Об этом идет речь в материале "Где в Украине дороже коммуналка: рейтинг городов от LIGA.net".

Второе место - за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря 2019 года выросла на 5,9% по сравнению с ноябрем – до 63,7 млрд грн.

В частности, задолженность по оплате за природный газ составила 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 20,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,4 млрд грн.