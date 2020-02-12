Новации в оплате за газ напугали украинцев: так ли все страшно

С начала 2020 года украинцы начали получать не одну, а сразу две платежки за газ. Первую за голубое топливо, а вторую за его транспортировку. «Письмо счастья» прогнозировано произвело в бедном украинском обществе эффект разорвавшейся бомбы.

По стране пошла рябь возмущения и гневных вопросов: как были посчитаны тарифы за доставку газа?

Подозрительные граждане, исходя из богатого предыдущего опыта неоднократных обманов со стороны государства, испугались, что вторая квитанция - это дополнительные затраты «сверх» приходившей ранее газовой платежки.

Отвечу сразу: это не так. Такая плата начислялась всегда, только раньше она была «зашита» в единую сумму за голубое топливо.

Ощущение, что за газ теперь придется платить больше, связано не с внезапным возникновением второй платежки, а с тем, что услуги по доставке газа в дома граждан с 1 января стали дороже по всей Украине. Минимальное повышение – на треть - получили потребители облгазов и горгазов в больших городах, поскольку там обсуживать сети дешевле. А максимальный рост тарифов ощутили на себе жители небольших населенных пунктов - в два с половиной раза.

Тарифы газораспределительных компаний сильно отличаются в зависимости от региона и состояния газовых сетей. Например, около ста тысяч потребителей «Винницагаза» получили платежки с суммой в десять гривен. А потребителям «Киевоблгаза» в частном секторе выставили счета на уровне 250 гривен за месяц транспортировки газа.

К слову, повышение тарифов облгазами и горгазами было прогнозированным, поскольку расценки на эти услуги полноценно не пересматривались с 2016 года, что усугубило проблему изношенности сетей и привело к оттоку специалистов газовиков.

Некоторые эксперты говорят, что затея с отдельной квитанцией на руку газораспределительным компаниям, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. Поскольку, если отвязать «большую» платежку за газ от «малой» за его доставку, платить станет проще, и уровень сбора денег с населения вырастет.

Так или иначе, Украина все равно бы пришла к необходимости платить за газ, как товар, и его доставку по отдельности. Это приближает украинского потребителя к европейским рыночным правилам, где можно сменить поставщика газа в любой момент.

Объяснимое общественное возмущение связано с провалом в коммуникациях с населением со стороны правительства и регулятора – Нацкомиссии по тарифам. Еще в октябре регулятор утвердил новые правила расчета тарифов газораспределительных компаний, а вступили они в силу в январе.

За это время новый механизм расчета тарифов за доставку газа не был объяснен потребителям. А некоторые нормы документа написаны таким образом, чтобы заставить всех платить по полной. Даже тех, кто давно отказался от газа в пользу электрификации или не проживает в квартире и не использует его. Судя по комментариям потребителей в соцсетях, за транспортировку газа попросили заплатить даже «мертвые души». Интересно, как газовщикам это удастся сделать?

Промах в отношении некоторых категорий потребителей правительство и госрегулятор пообещали исправить и назначить им минимальную плату за обслуживание сетей.

Каждый потребитель, использовав собственный калькулятор и показатели счетчика, может проверить, как была посчитана стоимость транспортировки газа по-новому. Для этого нужно взять одну двенадцатую объема газа, потребленного в прошлом году (хотя, как можно сравнивать прошлогоднюю зиму с нынешней рекордно теплой!), и умножить на действующий тариф своей газораспределительной компании. Получится месячная стоимость, которая является фиксированной. Конечно, до момента очередного повышения тарифов.

С одной стороны, эта фиксация является удобной, потому что можно заплатить наперед, и так легче прогнозировать затраты на коммуналку. Но с другой стороны, платить нужно зимой и летом, даже, если потребление отсутствовало. А рассчитываться за объемы газа потребленные в прошлом году, который может быть абсолютно не похож на нынешний, выгодно далеко не всем.

Например, при покупке или аренде квартиры новые жильцы будут платить за тот объем, который «накрутили» на счетчиках предыдущие постояльцы. А те, кто модернизируют свое жилье, чтобы потреблять меньше, не получат поощрительную экономию и до конца газового года будут платить по объемам потребления предыдущего года.

Украина неумело, но все-таки шагает по пути реформирования новой модели газового рынка, которая должна полноценно заработать с мая этого года. Основная ее цель – потребитель сам определяет: у какого поставщика покупать газ. Правда, в нынешних условиях монополизма на поставки газа конечным потребителям пока трудно представить, как будет реализовываться это право выбора поставщика газа. Вероятно, пройдет еще много лет, пока украинец сможет выбрать нового трейдера простым заключением нового договора.

Поэтому создание разных счетов для оплаты стоимости газа и его транспортировки - необходимость для развития реформы. Здесь назад пути нет, а надо лишь продумать разумный и эффективный путь к выбранной цели.

Сейчас задача номер один – сделать начисления за газ понятными. Пока первый месяц расчета по двум платежкам показал, что украинцы окончательно потеряли понимание происходящего с множеством счетов и с меняющимися ценами на голубое топливо.

Правительство уже пообещало убрать «красную тряпку» в виде отдельной платежки. Но это не означает, что квитанции будут приходить в прежнем виде.

Платежка в ближайшее время действительно будет одна, но на ней напечатают сразу две суммы с разными реквизитами: одна за газ, одна за его доставку. Это привычная практика для всей Европы. Она позволяет убить сразу двух зайцев: иметь перед глазами общие затраты домохозяйства на газ и, одновременно, оставляет потребителю, пусть пока гипотетическую, возможность выбора.

Анна Бредихина