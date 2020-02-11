Смогут ли США уничтожить путинский "Северный поток-2"

США готовят новые санкции против газопровода «Северный поток-2», который строится в обход Украины и призван лишить нашу страну не только статуса транзитера, но и миллиардов бюджетных доходов.

На сей раз удар по газпромовскому проекту может быть «смертельным». Как пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах, санкции затронут те европейские компании, котрые сейчас инвестируют в трубопровод, а также те, которые в дальнейшем будут принимать российский газ. Информация о новых санкциях, якобы, может быть озвучена в ближайшее время - в феврале или марте текущего года.

Единственным акционером «Nord Stream 2» является российский «Газпром», а его партнеры - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская группа Shell. Именно они и могут получить оплеуху. Согласие на прохождение «Северного потока-2» через свои территориальные воды дали Финляндия, Швеция, Германия и Дания. В целом, этих государств атаки США не коснутся. И это вполне логично. Все они, кроме Германии, долгое время сопротивлялись давлению России. Особенно преуспела в этом Дания, которая почти на год застопорила реализацию проекта.

Стоит отметить, что предыдущая попытка США умертвить «Северный поток-2», осуществленная в декабре 2019 года, не сработала. Она лишь притормозила строки введения трубопровода в эксплуатацию. Да и пока санкции ждали решения Конгресса и подписи президента США, не проложенными по дну Балтийского моря остались всего 150 километров из 1200. Давление было оказано на подрядчиков «Газпрома» - трубоукладчиков. И хотя швейцарско-нидерландская компания Allseas – ключевой технический партнер россиян, мировой лидер в этой сфере - сразу же после введения санкций остановила участие в проекте, в России заявили, что строительство газопровода будет завершено собственными мощностями.

Речь идет о следующем: в распоряжении «Газпрома» был «былинный» трубоукладчик «Академик Черский», но он требует значительной модернизации для завершения строительства «Северного потока-2». Его в срочном порядке отправили в Сингапур на переоснащение. Туда он должен прибыть 22 февраля. Пока не известно, сколько времени понадобиться на его техническое обновление, но, скорее всего, сроки завершения строительства сдвинутся на несколько месяцев. Признал некое поражение и основной продюсер российской газовой экспансии президент РФ Владимир Путин. Он не исключил, что трубопровод заработает, вероятнее всего, в первом квартале 2021-го (изначально «Северный поток-2» должен был быть достроен до конца 2019 года, а уже в этом году функционировать в плановом режиме).

Немецкое издание Handelsblatt пишет, что правительство Германии подняло крик вокруг вероятности новых санкций США против «Северного потока-2», считая их «незаконными, экстерриториальными». В Берлине по-прежнему поддерживают проект и уверяют, что продолжат попытки убедить США в том, что трубопровод является исключительно коммерческим, а не политическим, способным усилить зависимость Европы от России. Еще один аргумент Берлина - конфликт России и Украины по транзиту якобы исчерпан, а это было одной из главных претензий к «Северному потоку-2». Новый долговременный контракт на транзит газа через Украину подписан, а, значит, все остаются при своих.

Но, следует подчеркнуть, что особенно «при своих» остается Германия, которая, в результате осуществления проекта, станет центральным европейским газовым хабом, а это – миллиарды евро в год. Видимо, отсюда и стойкая газовая дружба Москвы и Берлина. А вот устойчивость транзитного контракта Украины и России, в случае реализации «Газпромом» обходного пути в виде «Северного потока-2», международные эксперты, зная традиции Кремля создавать форс-мажорные ситуации на пустом месте, ставят под сомнение.

В Германии считают, что «Северный поток-2» стоимостью 10 млрд долларов удастся завершить в «разумные сроки», в чем «поможет дипломатия». То есть, возмущение присутствует, но очень сдержанное. Идти на откровенный конфликт с США Берлин не решается. А Вашингтон на все уговоры пока не реагирует. Но исключать ультимативного противостояния все же нельзя.

Так будут ли санкции?

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что новые санкции США вполне реальны. Американцы уже успешно подтопили «Северный поток-2», затормозив его реализацию. Но сообщения о том, что российское трубоукладочное судно «Академик Черский» отправили в Сингапур на дооборудование, свидетельствуют, что Россия не собирается отказываться от своих намерений. А Германия и Австрия, хотя и заявили о содействии процессу достройки трубопровода (такие сообщения в течение последних недель звучали на официальном уровне со стороны федеральных правительств обеих стран), на самом деле вряд ли могут помочь россиянам, кроме как на уровне морально-политической поддержки. Они - из разряда бравады.

«Пока россияне переоборудуют свой трубоукладчик, пока притянут его на Балтику, начнут достраивать «Северный поток-2», то они, скорее всего, столкнутся с новыми санкциями США. Причем не абстрактно, как это было ранее, а конкретно. Они создадут дискомфорт для «Газпрома»», - отмечает эксперт.

Гончар напоминает, что «Газпром» не продает свой газ в США, хотя изначально такие планы были: в начале двухтысячных «Газпром» хотел поставлять в Америку порядка 54 миллиардов кубометров газа в сжиженном виде.

«Но случилось все иначе. И если «Газпром» будет рисковать в желании несмотря ни на что достроить «Северный поток-2», то может получить в ответ блокирование как транзакций, которые он проводит через банки с американским капиталом, так и активов. Думаю, сейчас США не спешат с новыми санкциями, они их просто держат при себе», - говорит он.

При этом, выжидательная позиция европейских партнеров «Газпрома», по его словам, вполне предсказуема: «В 2017 году США стали активно говорить о возможных санкциях против «Северного потока-2», но европейцы сразу сказали, что останутся в стороне. Дело в том, что все европейские компании-партнеры «Газпрома», в той или иной степени, являются компаньонами американских компаний. К примеру, Shell».

Гончар отмечает, что сейчас США рисуют некую страшилку для Европы, давая ей возможность хорошо подумать. Все делается по аналогии с тем, как в 2015 году обсуждался вопрос (преимущественно в США, в меньшей степени - в ЕС) о возможности отключения России от системы международных банковских расчетов SWIFT. Ничего подобного, в силу глобальных торговых отношений, не произошло. А вот сейчас санкции США против «Северного потока-2» реалистичны.

«И речь идет не конкретно о трубопроводе, а о том, как Россия использует свой экспорт нефти и газа. Это ничто иное, как экспорт коррупции в Европу. И об этом уже не раз говорилось. В США происходящее прекрасно понимают, в отличие от европейских политиков. Поэтому, при определенных обстоятельствах, Америка может прибегнуть к новым жестким санкциям, радикальным мерам, так как они осознают, к чему эволюционирует российская политика», - подчеркнул Гончар.

«Газовые» реалии для Украины

Если России удастся достроить «Северный поток-2» и вывести его на полную проектную мощность, то она сразу же «соскочит» со своих контрактных транзитных обязательств перед Украиной. Об этом не раз заявляли эксперты. Говорил об этом и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Я считаю, что, если «Северный поток-2» будет достроен, транзита через Украину не будет», - заявлял он, добавив, что газовая директива ЕС о демонополизации рынка не принесет никакого результата.

Напомним, Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет 30 декабря 2019 года, с возможностью пролонгации до 2034 года. Минимальный объем транзита в первый год - на уровне 65 млрд куб. м газа, в последующие 4 года - 40 млрд куб. м. Тариф будет устанавливать украинский регулятор НКРЭКУ в соответствии с европейской методологией. Прямые поставки российского газа в Украину в пакетных соглашениях не были предусмотрены. Стороны могут рассмотреть возможность их осуществления в дальнейшем, но при условии установления цены на базе европейского хаба. Еще одно условие подписания контракта – стороны отказались от взаимных судебных претензий.

Гончар согласен с вероятностью негативного транзитного сценария. К тому же, по его словам, никто не знает, насколько хорошо в новом контракте все расписано.

«Мы знаем только то, что нам нарисовали. Но дьявол кроется в деталях. «Газпром» не был бы «Газпромом», если бы в документе не сделал каких-то закладок. Украине необходимо продолжать усилия по уничтожению «Северного потока-2», а то мы как-то притихли, что очень настораживает. А вот немцы и россияне упорно поясняют Европе и миру в целом, что вопрос с Украиной решен, транзит через ее территорию есть и будет. Поэтому, мол, нет никого смысла противиться «Северному потоку-2». Мы имеем дело с новым составом Европейской комиссии, европарламента. Именно поэтому Россия и Германия стараются переформатировать отношение к трубопроводу. В данном контексте нам нужно активизировать усилия, чтобы проект не состоялся. И это станет реальной гарантией, что транзит газа через Украину будет сохранен. Если газопровод состоится, то Россия под тем или иным предлогом откажется от договора. Мы уже не раз видели подобное. Нужно сделать все возможное, чтобы российский обходной маршрут был нейтрализован. Необходимо плотно работать с нашими американскими и польскими партнерами», - отмечает Гончар.

Другими словами, Украине следует делать все, чтобы «Северный поток-2» не заработал. Ведь, даже если условно не будет достроен метр трубопровода, работать он не сможет. При этом, важно акцентировать внимание наших партнеров на том, что это соответствует и интересам ЕС, так как «Северный поток-2» вовсе не является диверсификацией поставок, не является экономическим, в чем уверяют российский и немецкие политики. Правда, быстрого результата, в любом случае, ожидать не стоит.

Нана Черная