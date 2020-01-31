Две шахты в Донецкой области оказались под угрозой затопления

Сейчас там полностью прекращена добыча угля.

28 и 29 января в городе Угледар Донецкой области за долги по электроэнергии обесточены ГП ШУ «Южнодонбасское № 1» и ГП ШУ «Шахта им. М.С. Сургая ». Сейчас там полностью прекращена добыча угля. День простоя подобных шахт стоит государству 1 млн грн.

Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Кроме того, 13 февраля на шахту «Южнодонбасская № 1» могут прекратить поставки электроэнергии на оборудование водоотвода. Это приведет к затоплению и негативным экологическим последствиям.

«Из-за долгов по электроэнергии поставщик« ЭК «Укрэнергоуголь» прислал заявку на отключение «Южнодонбасское № 1». Согласно ей уже с 13 февраля шахту ждет полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода. Это означает затопление и полное уничтожение! Последствия для экологии, как я уже неоднократно писал, будут катастрофическими»- отмечает Волынец.

ГП ШУ «Шахта им. М.С. Сургая » - вторая в зоне риска полного отключения. Причины аналогичны: задолженность и систематические нарушения графика реструктуризации долга.

«Критичны для этих шахт как долги перед поставщиками электроэнергии, так и перед оператором системы распределения. Государство должно немедленно выделить собственным шахтам, горнякам, ими же заработанные деньги! », - подчеркивает Волынец.

По словам Михаила Волынца, за 2019 году поставщик отправил оператору системы распределения электроэнергии 5 заявок на отключение ГП «ШУ «Южнодонбасское № 1». Причина - системная задолженность, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения. Впервые электроснабжение шахты ограничили 20 декабря. Тогда ситуацию удалось временно урегулировать.

Михаил Волынец от имени НПГУ призвал Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля обратить внимание на проблему: «Независимый профсоюз горняков требует немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения предприятия и экоцид в Угледаре!».

Напомним, аналогичная проблема сложилась на Львовщине 22-23 декабря. Было полностью обесточено шесть шахт за многолетние долги по электроэнергии перед поставщиком. На всех шести шахтах началось подтопление. Рабочих пришлось эвакуировать. Полное затопление шахт удалось остановить благодаря вмешательству Минэнерго.