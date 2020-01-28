Снижение тарифов на тепло, которое никто не заметил

Во второй половине января жители Украины начали получать декабрьские платежки за отопление, в которых рассчитывали увидеть обещанное властями существенное снижение тарифа. Эти ожидания возникли не на пустом месте.

В конце 2019 года правительство приняло постановление, которым предоставило возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в случае снижения цен на газ.

20 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook торжественно заявил, что в 124 городах Украины произошел перерасчет начислений за тепло и горячую воду в сторону снижения до 30 процентов

Например, стоимость газа, которая заложена в тарифе для столичной компании «Киевтеплоэнерго», составляет более шести тысяч гривень за тысячу кубических метров, тогда как фактически в декабре она составила 4276 гривень.

Правительственное решение позволяло существенно сократить эту разницу.

20 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook торжественно заявил, что в 124 городах Украины произошел перерасчет начислений за тепло и горячую воду в сторону снижения до 30 процентов.

Таким образом, правительство выполнило главную задачу, которую ему поставил президент Владимир Зеленский, - предприняло шаги по снижению размера платежек. Очень вовремя, учитывая недавний «кассетный» скандал и кризис в отношении первых лиц государства.

Однако, жители страны не разделили с премьером радость победных реляций. Под постом премьера в Facebook о снижении тарифов люди оставили сотни гневных комментариев, указывая на то, что тарифы за декабрь в сравнении с ноябрем не только не снизились, но и существенно выросли.

Например, для автора этого материала увеличение составило 16 процентов. Не очень похоже на обещанное сокращение тарифа.

Как же так получилось? Неужели правительство намерено ввело в заблуждение украинских граждан, чтобы доложить президенту о небывалом достижении?

Как объяснили в столичной теплопоставляющей компании «Киевтеплоэнерго», в декабре средняя температура воздуха была на два градуса ниже, чем в ноябре, что привело к фактическому увеличению потребления тепла каждым домохозяйством, а значит, и к увеличению размера платежек.

То есть, без перерасчета жителям страны пришлось бы заплатить еще больше. Например, для киевлян скидка составила около 22 процента, которая по факту была «съедена» похолоданием и ростом потребления.

Зачем тогда премьер с высоких трибун заявлял о том, что руководству страны удалось снизить тарифы? Ведь было не сложно предположить, что население этого снижения попросту не заметит, а наоборот получит платежки с суммами выше, чем за предыдущий месяц.

Более правильным, было бы позиционировать это, как предотвращение существенного роста тарифов. Да, звучит не так триумфально, зато честно.

Не сложно представить, какой будет реакция людей, которым руководство страны обещает «снижение тарифов», а суммы в платёжках увеличиваются от месяца к месяцу

Да как угодно это можно было преподнести, но уж точно не так, как это сделал премьер-министр Гончарук: «Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30 процентов».

В связи с этим возникает вопрос: как правительство будет выкручиваться в феврале, когда людям придут платежки за январь, который может оказаться еще холоднее, чем декабрь?

Более того, выросла и фактическая стоимость газа с 4276 гривень за тысячу кубических метров в декабре до 5500 гривень в январе.

Не сложно представить, какой будет реакция людей, которым руководство страны обещает «снижение тарифов», а суммы в платёжках увеличиваются от месяца к месяцу.

Кабинету министров срочно нужно менять свою стратегию коммуникации с обществом, иначе на долго члены правительства в своих кабинетах не задержатся.

При этом, надо понимать, что смена пиар-стратегии кардинально ситуацию не изменит. Пока наша страна не откажется от импорта газа путем увеличения собственной добычи и снижения потребления «голубого» топлива, ажиотаж вокруг тарифов на тепло будет возникать с наступлением очередного отопительного сезона.

Игорь Орел