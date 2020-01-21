Украина импортировала ядерного топлива на $356 миллионов: где и сколько купили

В общей структуре закупок доля российского топлива составила 56,2%, доля поставок из Швеции составила 43,7%.

Украина в январе-ноябре 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 356,087 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено 218,79 тонны ядерного топлива на сумму 200,10 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56,2%), а в Швеции – 211,43 тонны стоимостью 155,98 миллиона долларов. Доля поставок из Швеции составила 43,7%.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В январе 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодня шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

По данным Госстата, в 2018 году в России было закуплено 335,2 тонны ядерного топлива на 374,2 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%), а в Швеции – 211,4 тонны на 148,5 миллиона долларов. Доля поставок из Швеции составила 28,4%.

В 2017 году в России было закуплено ядерного топлива на сумму 368,9 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 69,2%), а из Швеции – 164,5 миллиона долларов (30,8%).

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.