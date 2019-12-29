Украина и Молдова подписали соглашение о транспортировке газа

Этот шаг полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС.

Сегодня ООО «Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС.

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«Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС», - говорится в сообщении.

Кроме того, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Отмечается, что в конце этого года «Оператор ГТС Украины» уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским «Газпромом».

Согласно сообщению, ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», который завершается 1 января 2020 года.