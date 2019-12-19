Газовые переговоры: Оржель встретился с министром экономики Германии

Стороны планируют обсудить соглашение в части продолжительности, объемов и тарифов будущего транзитного контракта.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель проводит переговоры с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером в рамках трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом о транзите газа.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

«В рамках трехсторонних переговоров об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер», - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют обсудить соглашение в части продолжительности, объемов и тарифов будущего транзитного контракта.

Также во встрече принимают участие представители «Нафтогаза», «Оператора ГТС Украины», Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), посол Украины в Германии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря в Берлине проходит очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа после 2019 года.

Ожидается, что переговоры будут продолжаться целый день.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.