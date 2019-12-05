Еще один козырь «Нафтогаза» в противостоянии «Газпрому»

Ключевые слушания по делу о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» около 3 миллиардов долларов в пользу НАК «Нафтогаз Украины» согласно решению Стокгольмского арбитража прошли в Амстердаме 4 декабря.

«Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов «Газпрома», которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года», - написал в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Еще накануне слушания он прогнозировал, что, в случае положительного решения суда, процесс взыскания продлится со второго квартала и до конца следующего года, то есть, 2020-го.

Вся эта история началась в конце февраля 2018 года, когда Стокгольмский арбитраж, по результатам двух споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» относительно поставки и транзита газа, обязал российскую компанию выплатить НАК 2,56 млрд долларов, плюс пеня за непогашение назначенной суммы. «Газпром» назвал решение «политическим» и стал его оспаривать, но это не исключает выполнение решения арбитража.

Следуя правилам Фемиды, «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания долга с «Газпрома». Старт этому был дан в конце мая 2018 года. На сегодня НАК подала иски в суды Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и Люксембурга. Мы уже добились ареста активов российской компании в Англии. Это - 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV и оператора газопровода «Голубой поток» в Нидерландах. Также в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед «Газпромом» на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Витренко считает, что процесс в Нидерландах в настоящее время «выглядит самым быстрым вариантом» решения проблемы.

Успешным декабрьским слушаниям в Амстердаме предшествовала еще одна победа «Нафтогаза» над «Газпромом». 27 ноября НАК выиграла апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража. «Газпром» оспорил решение шведского арбитра в суде округа Свеа (Швеция). Однако, предвидя проигрыш, монополист в своей отчетности согласно российскому законодательству, указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере 4,7 млрд долларов. То есть, «подстраховался».

По результатам апелляции «Газпрома» Витренко написал в Facebook: «Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!».

В пресс-службе «Нафтогаза» тогда уточнили, что «отклонена апелляция «Газпрома» на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В нем полностью отменялись требования «Газпрома» о положении контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства уплатить «Газпрому» 80 млрд долларов».

Трибунал также постановил, что «Нафтогаз» имеет право на рыночную корректировку формулы цены газа. А также снял запрет на реэкспорт газа, который был частью контракта.

Согласно решению Апелляционного суда, ««Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс в размере более миллиона евро и свыше 1,6 млн гривен, из которых 1 миллион гривен - юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты».

Еще одним пунктом Апелляционный суд отклонил обращение «Газпрома» о секретности. «Решение суда не может быть обжаловано по существу», - цитирует решение суда Витренко.

Все перечисленное является козырем «Нафтогаза» на переговорах по транзитному соглашению с «Газпромом».

Газовые переговоры

Пока все раунды «газовых» переговоров относительно заключения нового соглашения, ввиду истечения срока нынешнего 31 декабря 2019 года, которые изначально проходят в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия, закончились ничем. Наша сторона настаивает на долгосрочном контракте, основанном на европейских принципах. Для этого все уже практически сделано. 3 декабря Верховная Рада приняла закон, который разделяет полномочия операторов по распределению газа и его добыче топлива. Это дает возможность завершить процедуру анбандлинга «Нафтогаза» в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Европейская комиссия одобрила этот шаг Украины и акцентирует на том, что при подписании «транзитного» договора с РФ все стокгольмские обязательства сторонами должны быть выполнены.

Но хозяин Кремля Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Это никакой не секрет. Правда, возможные условия, которые предлагают нам украинские транзитеры, экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросные позиции, и удастся позиции согласовать», - отметил Путин.

Настаивает Россия на том, что новый газовый контракт может быть долговременным только при «мировой» по решениям Стокгольмского арбитража, в результате Украина получит скидку цены на газ в 25%.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко считает, что предложенная Россией стоимость голубого топлива не является «доброжелательностью», поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку.

«Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. 20-25 процентов - это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», - отметил Витренко.

По его словам, поскольку газ в Европу идет через нашу страну, то при прямых поставках в Украину российский монополист меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно, меньше платит за транзит газа Украине.

Он также отметил, что у Украины есть возможность иметь такую «нормальную» цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. То есть, если будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

Кроме того, НАК готова рассмотреть возможность погашения российским «Газпромом» долга в 3 млрд долларов по итогам Стокгольмского арбитража в виде поставок газа. Но при этом в компании подчеркнули, что «мировая» споров по результатам Стокгольмского арбитража и отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза, а также урегулирование ситуации со штрафом Антимонопольного комитета Украины - неприемлемы.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, очередной раунд газовых переговоров Украины и России при участии представителей Еврокомиссии состоится сегодня, 5 декабря. Эксперты сходятся во мнении, что они ни к чему не приведут. Поскольку все зависит от переговоров 9 декабря в Париже в «нормандском формате». Именно тогда может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. И это будет самый острый момент относительно множества - не только газовых и транзитных - вопросов.

Нана Черная