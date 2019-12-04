Представители Атомпрофсоюза пикетируют Кабмин, требуют отставки министра Оржеля

По состоянию на 11 утра около 1000 митингующих находятся под админзданием правительства.

Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) проводят акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 11 утра около 1000 митингующих находятся под админзданием правительства.

По словам руководителей профсоюза, в рамках бессрочной акции протеста в городах-спутниках АЭС развернуты палаточные городки, где протестующие будут находиться круглосуточно.

Кроме отставки министра Алексея Оржеля, митингущие требуют создания отдельного органа государственного управления предприятиями атомного энергетически-промышленного комплекса Украины, возглавляемого профессионалами-энергетиками.

Как отметил в комментарии УНИАН заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч, среди требований также возвращение на пост главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

«Новый министр договаривается с Россией о поставках электроэнергии ограничивая выработку украинских АЭС с самым низким в мире тарифом 56,7 коп за кВт-час», – отметил Алексей Лыч.

По словам Алексея Лыча, министру мешает прозападная позиция Недашковского, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украину.

«И этот министр даже не скрывает, что готов и хочет развернуть вектор развития стратегической для страны отрасли обратно в Россию – готов дружить и договариваться с Россией. Именно для этого ему потребовалось уволить Недашковского, который никогда не позволил бы этого сделать снова! Именно поэтому, все профессионалы, кому за эти четыре дня предложили возглавить Энергоатом – отказались. Отказались поскольку не хотят возврата в Россию, отказались полностью подержав Юрия Недаковского в пророссийской позиции развития атомной отрасли Украины. Поддержали независимость Украины!», – добавил Алексей Лыч

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского. По словам премьера Алексея Гончарука, увольнение было инициативой главы Минэконерго А.Оржеля.

Министерство объяснило увольнение Недашковского «неэффективным менеджментом».

28 ноября представители Атомпрофсоюза уже пикетировали Минэкоэнерго, протестуя против увольнения главы «Энергоатома» и возврата к монополии поставок ядерного топлива из РФ, а также требуя вмешательства в процесс президента Украины Владимира Зеленского.