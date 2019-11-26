«Страховая» цена газа. Стоит ли украинцам играть в эту «рулетку» с государством

Отопительный сезон только начался, а проблем уже масса. Сотни тысяч жителей Львовской области встретили морозы без отопления. Правда, эту проблему решили быстро. Тем не менее, сигнал есть – риски остаются. Новый год приближается, а значит приближается и время «Ч». Именно 31 декабря заканчивается срок договора о транзите через украинскую газотранспортную систему российского газа. Несколько раундов переговоров в трехстороннем формате – Украина-ЕС-РФ - пока ни к чему не привели. Наша сторона не раз заявляла о своих условиях – это подписание долгосрочного транзитного контракта на европейских принципах. «Нафтогаз» даже готов рассмотреть возможность погашения российским «Газпромом» долга в 3 млрд долларов по итогам Стокгольмского арбитража в виде прямых поставок газа. Россия же настаивает на своем - продление действующего контракта на прошлых условиях или заключение нового договора сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей. Но главное условие при любом варианте договора - отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, а также отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Предложения россиян в НАК считают неприемлемыми. Если стороны не смогут договориться до 31 декабря, то транзит будет прекращен. В данном случае цены на топливо в Европе могут резко вырасти, что отразится на стоимости голубого топлива и в нашей стране.

К тому же, с 1 января 2020 года Украина обязалась привести цены на газ для населения к рыночному паритету. Правда, пока стоимость газа держится ниже прошлогоднего уровня. И все же, предвидя риски, Кабинет министров заявил об инициативе предложить потребителям с 1 января 2020 года страховую цену на газ, которая составит около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС, но без учета расходов на транспортировку – а они уже выросли), чтобы избежать резкого роста тарифов.

«С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Это - так называемый рыночный инструмент под названием «контракты на будущее», - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, такое решение правительства поможет избежать резкого скачка цены с нового года: «Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую».

Министр отметил, что если с 1 января стоимость газа существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют этот тариф, не будут переплачивать.

«Сегодня страховую цену оценивают в пределах 7 тысяч гривен с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тысяч гривен (без НДС и расходов на транспортировку), и в декабре она будет расти, в зависимости от показателей пошлины и на газовой бирже. Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе – марте текущего 2019 года», - пояснил Оржель.

Так что же такое страховая цена на газ, аналогов которой на цивилизованном рынке нет?

«Страховка» для «пессимистов»

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев отмечает, что идея страховой цены на газ состоит в том, что 31 декабря заканчивается срок действия постановления Кабмина, которым установлены спецобязательства для «Нафтогаза» на рынке природного газа. В соответствии с этими обязательствами, НАК должен поставлять газ населению и теплокоммунэнерго по ценам, которые отличаются от стоимости голубого топлива для промышленности в меньшую сторону. После того, как постановление прекратит действовать, возможно, сразу, для населения стоимость газа подскочит очень существенно.

«Оржель уже сказал забавную фразу, мол, если цена с 1 января подскочит в 2-3 раза, то как же население будет ее оплачивать? Естественно, цена на такую сумму не вырастет, но повышение может быть достаточно серьезным, поскольку, во-первых, прекращает действовать постановление Кабмина, следовательно, цены для населения подтянутся к ценам для промышленности. Во-вторых, цены и так растут, так как отопительный сезон стартовал и спрос на природный газ увеличивается, поднимая цены. В ноябре они уже выросли наполовину. В-третьих, с 1 января, скорее всего, не будет подписан новый транзитный контракт с Россией. Это означает, что спекулянты, которые работают на европейском рынке, безусловно, воспользуются этой ситуацией. Следовательно, на рынке цены поднимутся. Вот насколько – большой вопрос.

Поскольку у нас цены для промышленности привязаны именно к спекулятивному рынку – рынку избытка природного газа, то, вполне вероятно, что и для промышленности из-за неподписания соответствующего соглашения возникнут проблемы. Поэтому правительству и необходимо было что-то сделать для выхода из создавшейся ситуации. К примеру, принять какое-то постановление, которое ограничит рост цен для населения. Отсюда и возникла идея страховой цены. Что это такое – никто не знает. Это – украинское ноу-хау. Но оно должно прийти на замену спецобязательствам», - подчеркнул эксперт.

Цены вырастут и нужно «подстелить соломку»

По его словам, еще одним важным фактором является то, что, в соответствии с обязательствами, которые взяло на себя предыдущее правительство, Украина должна с 1 января привести цены для населения и промышленности к паритету. Вот в Кабмине и придумывают всевозможные способы, чтобы каким-то образом этого избежать.

Эксперт упомянул решение правительства Алексея Гончарука отменить постановление предыдущего Кабмина, которое ограничивало рост цен на отопление и горячую воду. Он считает, что этот шаг к новой «страховой» идее отношение не имеет.

«Отмена постановления является признанием того, что цены вырастут. Просто ни одна из компаний не сможет вложиться в установленный им норматив. То есть, власть говорит – будет больно, но постараемся эту боль минимизировать. Украинская власть пока не умеет работать по-другому. Вот и «подстилают соломку». А ведь можно было не привязывать цены к паритету импорта, именно к тому рынку, где цены самые большие. И это не было требованием МВФ, это – желание заработать. Цены можно было устанавливать так, как считает государство. А оно, согласно принципам ООН, может распоряжаться собственной природной рентой. К примеру, у нас установлена рента на добычу природных ископаемых. Украина может ею распоряжаться, как считает нужным. Поэтому цены на газ внутренней добычи государство может устанавливать на свое усмотрение. Нет никакого смысла приравнивать цены на газ к биржевым, спекулятивным. Ведь привязали именно к рынку избытков. То есть, если есть избытки, то цена будет низкой, если нет – то высокой. На этом рынке не работают только производители и потребители, на нем работает огромное количество людей, которые зарабатывают на перепродаже именно избытков газа. Естественно, что там цены наивысшие. Все нужно было решить по-другому», - отметил эксперт.

Украинцев тревожит не столько цена газа, сколько стоимость отопления и горячей воды. А платежка за «коммуналку» серьезно бьет по карману. Как отмечает Рябцев, проблема в том, что государство решило - реформирование рынков заключается в повышении цен: «Но рыночная цена, это не только экономические обоснованная стоимость, это цена доступная для большинства потребителей. А если она не доступна, то она не является рыночной. Она, в таком случае, монопольная и грабительская, приводит к разрушению основ государства. Но пока никто на это внимания не обратил, желание заработать выше».

Сомнительная выгода

Экономический эксперт Олег Пендзин сомневается в том, что нужно соглашаться на «страховую» цену газа: «А если договор о транзите заключат, и цена будет ниже? Потребитель будет переплачивать. Зачем людям играть с государством? В чем интерес государства, я понимаю. А человек в любом случае получит субсидию. Будет цена газа дороже - будет больше субсидия. Поэтому нет смысла суетиться».

«Вы заключаете договор о том, что готовы платить по определенной цене три месяца. Цена пошла вверх - вы выиграли, цена осталась низкая – проиграли. Просто какая-то рулетка. Но человеку это зачем? Субсидия его все равно прикроет. Думаю, не следует в эту рулетку играть», - убежден эксперт.

По словам ведущего аналитика Института социально-экономической трансформации Славы Черкашина, сегодня налицо трансформация провальной августовской драмы от «Нафтогаза» под названием «Газ про запас».

Он напоминает, что Антимонопольный комитет, по результатам исследования акции, заявил: «Нафтогаз» не предоставляет потребителям полной и точной информации о цене топлива в рамках акции «Твоя энергонезависимость» по созданию газового запаса к отопительному сезону. Таким образом, потребители могут быть введены в заблуждение.

Действительно, Антимонопольный комитет тогда утверждал, что «Нафтогаз» продает потребителям газ, который они смогут использовать зимой, дороже действующей на тот момент цены: «По результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», относительно продукта «Газовый фонд» в рамках акции «Твоя энергонезависимость», не содержит полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель».

Между тем, как отмечает Черкашин, новая «страховая» инициатива может сработать, если ценообразование будет прозрачным. Но оно таковым не является.

Власти же уверяют, что отопительный сезон пройдет стабильно и безопасно. В Украине - рекордные запасы газа в хранилищах. Волноваться не стоит.

«Правительство обеспечит теплом и электроснабжением страну зимой… У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинского потребителя как электрической энергией, так и газом… Значит, зимовать будем с теплом», - заявил Оржель.

Он также уверяет, что правительство обеспечит стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты. Воплотится ли это в жизнь? Вполне возможно. Если заявления министра уже совсем скоро не разойдутся с реальным положением дел.

Нана Черная