Импорт ядерного топлива: где и сколько купила Украина

Украина за девять месяцев импортировала ядерное топливо на 259 млн долл. Большая часть поставок осуществлялась из России.

Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 259,13 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено 174,46 тонны ядерного топлива на сумму 158,49 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 61,2%), а в Швеции – 140,9 тонны стоимостью 100,6 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 38,8%.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В январе 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

По данным Госстата, в 2018 году в России было закуплено 335,2 тонны ядерного топлива на 374,2 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%), а в Швеции – 211,4 тонны на 148,5 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 28,4%.

В 2017 году в России было закуплено ядерного топлива на сумму 368,9 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 69,2%), а из Швеции – 164,5 млн долл. (30,8%).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.