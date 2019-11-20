Британская Cadogan Petroleum приостанавливает добычу газа в Украине

Компания готова возобновить производство сразу после получения лицензии.

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum временно останавливает добычу газа в Украине из-за непродления спецразрешения, говорится в сообщении компании.

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"Речь идет о 20-летнем специальном разрешении на добычу Блаживского нефтяного месторождения в Львовской области, где компания ведет свою деятельность. Действие спецразрешения завершилась 18 ноября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дочернее предприятие компании Cadogan Petroleum "Юсенко Надра" подало заявку в Государственную службу геологии и недр Украины почти за пять месяцев до истечения действия предыдущего спецразрешения на разработку месторождения. При этом в октябре Львовский областной совет положительно проголосовал за предоставление спецразрешения компании.

Сообщается, что компания готова возобновить производство сразу после получения спецразрешения.

Справка УНИАН. Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.