«Энергоатом» за 10 месяцев перевыполнил план по выработке электроэнергии почти на 2%

При этом задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,9%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-октябрь 2019 года выработало 67 270,7 млн кВт-ч электроэнергии, что больше планового показателя на 1 046,7 млн кВт-ч или на 1,6%, говорится в отчете компании.

При этом отмечается, что за 10 месяцев электростанциями компании отпущено 63 170,1 млн кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 1 168,4 млн кВт-ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,9%.

Коэффициент использования установленной мощности за 10 месяцев 2019 года составил 66,5%, что на 1,2% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года. За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53,1%.

«За 10 месяцев 2019 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 10 322,9 млн грн, расчетов по страхованию – 2 130,3 млн грн», - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.