Подготовка к зиме: шахтеры ДТЭК добыли более 18 миллионов тонн угля

До конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще около 4,5 млн тонн угля.

18 с половиной млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала года. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

«Украинский уголь - приоритет для Украины и для ДТЭК. Ведь собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства, - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. - На данный момент на складах наших теплоэлектростанций накопили больше одного миллиона тонн угля. Этого топлива достаточно для стабильной работы предприятий на протяжении самых холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала - без отключений света и тепла».

До конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля.

Кроме того, в этом году компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии. Украинского на полноценную работу ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС. Потому тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось и для этого понадобилось больше угля.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду - на сайте https://ozp.dtek.com.

Справка. ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

ДТЭК Энерго обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.