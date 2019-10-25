Киевлянам рассказали, как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков

В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что тариф на тепло в жилых домах без счетчиков будет считаться по норме и с учетом температурного коэффициента.

В жилых домах, где нет установленного прибора учета тепла, тариф будет считаться по нормативному потреблению и с учетом температурного коэффициента, в то время как в домах со счетчиками – по фактическому потреблению.

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Об этом на брифинге сказал директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

«Есть дома, которые не оборудованы приборами учета, а есть дома, в которых эти приборы были украдены. Есть дома, в которых технологически нет возможности установить приборы. На сегодня таких домов остается по городу около 440. А также дома, в которых счетчики вышли из строя», – сказал он.

Он отметил, что для этой категории потребителей начисления будут осуществляться в соответствии с нормативным тарифом, но с учетом температурного коэффициента. Информация о температурных коэффициентах будет публиковаться в обязательном порядке.

По словам Лопатина, в рамках подготовки к отопительному сезону работники предприятия наладили работу около двух тысяч коммерческих приборов учета тепловой энергии, которые установлены в жилых домах. На начало отопительного сезона уровень оборудования жилого фонда Киева приборами учета составляет около 90%, и работы по восстановлению счетчиков не прекращаются.

«Соответственно, в домах, где стоит прибор, начисления за услуги централизованного отопления будут осуществляться только на основании фактического потребления дома. Тариф не изменился, и, соответственно, начисление и распределение количества тепловой энергии, потребленной домом, будет осуществляться в зависимости от специфики дома: или пропорционально отапливаемой площади внутри дома, или согласно данным индивидуальных приборов учета, если они есть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2018 года тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).