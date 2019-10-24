«Газпрому» придется «прокачать» через Украину минимум 50 миллиардов кубов газа - НБУ

Такой объем заложен, исходя из контрактных обязательств «Газпрома», объема хранилищ и даты ввода в эксплуатацию обходных газопроводов.

Национальный банк Украины закладывает в свои прогнозы на следующий год транзит российского газа через территорию Украины в объеме 50 млрд кубометров, исходя из контрактных обязательств «Газпрома», объема хранилищ и даты ввода в эксплуатацию обходных газопроводов.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через территорию Украины. Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубов в следующем году, мы отталкиваемся от контрактных обязательств «Газпрома», объема хранилищ и того, когда новые газопроводы будут введены в действие», - сказал Сологуб.

По его словам, «Газпрому» для выполнения своих обязательств придется «прокачать» через Украину 50 млрд кубов газа, как минимум.

При этом Сологуб подчеркнул, что по результатам обсуждения этого вопроса с «Нафтогазом» и «Укртрансгазом» не ожидает проблем для внутренних потребителей при отсутствии транзита.

«Дистрибуция газа по территории Украины внутренним потребителям будет обеспечена», - добавил он.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Следующий этап трехсторонних переговоров Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита состоится 28 октября. Годовая выручка Украины от транзита составляет порядка 3 млрд долл.

По состоянию на 19 октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились в 2,4 раза - до 21,3 млрд куб. м., что на 5 млрд куб. м выше прошлогоднего показателя и является рекордом за последние 10 лет.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.