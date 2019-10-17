"Энергоатом" за 9 месяцев увеличил платежи в бюджет до 11,5 миллиарда гривень

Доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53,2%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-сентябрь 2019 года увеличило налоговые платежи в государственный бюджет на 43,8%, до 11,447 миллиарда гривень, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

«Общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила 11,477 миллиарда гривень», – говорится в отчете.

Согласно сообщению, плановое задание по производству электроэнергии выполнено на 100,9%.

В январе-сентябре 2019 года «Энергоатом» сократил производство электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% – до 60,73 миллиардов кВт-ч.

Отмечается, что за 9 месяцев 2019 года электростанциями компании было отпущено в рынок 57,02 миллиардов кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 694,6 миллиона кВт-ч.

Коэффициент использования установленной мощности за 9 месяцев 2019 года составил 66,8%, что на 0,4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53,2%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2018 году увеличил доход от реализации электроэнергии, по сравнению с 2017 годом, на 14,4% – до 52,68 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.