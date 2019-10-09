Газ за дешево. Насколько реальны новые предложения "Нафтогаза"

Реформаторское предложение - меньше платить за газ благодаря реформе рынка (а стоимость основополагающего топлива в нашей стране давно для рядового украинца стала заоблачной) - пришло от Национальной акционерной компании «Нафтогаз». Руководитель НАК Андрей Коболев заявил, что пришло время открыть конкурентный рынок газа для населения. В таких условиях люди смогут получить лучший сервис и доступ к выгодным предложениям газопоставляющих компаний.

«Пришло время открыть рынок газа для конкуренции - чтобы люди, наконец, получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложениям. Газ - такой же товар, как мобильная связь, доступ в интернет или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование», - написал он в Facebook.

По мнению Коболева, красноречивым подтверждением спроса бытовых потребителей на новые, более гибкие продукты, которые может предложить конкурентный рынок, является популярность услуги «Газовый запас».

«За месяц, в течение которого действовало предложение «Нафтогаза», им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 миллионов кубометров», - отметил Коболев.

Глава НАК также уточнил, что услуга является не единственной выгодой открытия конкурентного рынка.

«Такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по подписке - это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ + электричество, энергия + энергоаудит + энергоэффективность», – подчеркнул Коболев.

Предложения главы «Нафтогаза», основанные за запущенном в этом году проекте, выглядят заманчиво. Если бы не масса нюансов.

Газ про запас ли?

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в августе текущего года запустила новый продукт – услугу «Газовый запас». НАК предложила бытовым потребителям купить газ по низкой «летней» цене для прохождения зимнего периода. «Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тысяч кубометров газа. Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 гривни за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения, по сути, газ сейчас стоит 6 гривен за куб)», - было сказано в сообщении «Нафтогаза».

Стоит добавить, что цену газа для населения и других потребителей НАК рассчитывает согласно спецобязательствам, в соответствии с постановлением правительства. Оно было принято в качестве временной меры практически одновременно с вступлением в силу закона о рынке газа в 2015 году. Но действует по сей день «для обеспечения общественных интересов».

Для участников рынка это был достаточно непонятный подход, с точки зрения общепринятых международных стандартов. Эти спецобязательства для тогдашнего Кабмина подразумевали следующее – удержание на неопределенный период некой «социальной» цены на газ, контроль основных процессов, влияющих на тарифное ценообразование, а также отсрочка монетизации субсидий.

Секретариат Европейского энергетического сообщества даже инициировал рассмотрение вопроса о спецобязательствах, «который может иметь крайне негативные последствия для Украины». Но официальных заявлений на этот счет так и не последовало.

Как выход из ситуации, для максимального удобства потребителей, НАК по программе «Газовый запас» предложила участие в ней всем газопоставляющим компаниям.

Тем не менее, дискуссии вокруг данного проекта были горячими. К нему даже были вопросы Антимонопольного комитета. В ведомстве подчеркнули, что, с одной стороны, такой шаг «Нафтогаза» свидетельствует о росте конкуренции между поставщиками на рынке газа и действительно прогрессивном шаге на пути развития рыночных отношений в «газовой» сфере. Вместе с тем, конкуренция дает свой положительный эффект, в том числе в виде снижения цены, только когда она добросовестна. То есть, когда потребитель делает свой выбор в пользу того или иного поставщика на основании полной и точной информации о ценах и условиях приобретения продукта.

По результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте «Нафтогаза» о проекте «Газовый запас», не содержит полных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель. Это касается и расчета цены. Вывод АМКУ - потребитель может быть введен в заблуждение.

Кроме того, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не утверждала Допсоглашение к договору и изложенные в нем условия. Поэтому Комитет рекомендует «Нафтогазу» и региональным газоснабжающим компаниям при осуществлении коммуникации по акции «Газовый запас» прекратить распространение неточной информации, поскольку это нарушает Закон «О защите от недобросовестной конкуренции».

Одновременно Комитет обратился к НКРЭКУ с предложением принять меры по обеспечению контроля за соблюдением газоснабжающими компаниями лицензионных условий.

«Учитывая угрозу возникновения кризисных ситуаций с поставками природного газа бытовым потребителям в период отопительного сезона, Комитет направил предоставленные «Нафтогазу» рекомендации также в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Кабинет министров и Офис президента Украины», - говорится в заявлении АМКУ.

Вот только Комитет осветил не все подводные камни проекта «Нафтогаза». Есть к этой акции и масса вопросов со стороны потребителей. К примеру, предложение не решает тарифной проблемы, речь идет только о временном послаблении. Кроме того, совершенно не понятно, как быть с субсидиантами, почему НАК изначально не просчитала еще две категории потребителей, а только домохозяйства? И еще, предложение «Нафтогаза» должно быть урегулировано соответствующими изменениями в постановление Кабмина, где должны быть прописаны решения по цене на газ для ТКЭ, для рядовых граждан, получающих субсидии. Но пока ни НАК, ни Кабмин эту тему не развивают. Так и осталось непонятным, кто будет нести ответственность, если допсоглашение будет нарушено? И что будет делать потребитель, если в январе ему скажут, что «летний» газ закончился? Обращаться в суд, который затянется на 2-3 года? А газ нужен будет уже сегодня. Возможно, открытие рынка газа решит все перечисленные проблемы.

Открытие «газового» рынка – реальность?

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко полностью поддерживает позицию «Нафтогаза» относительно открытия рынка газа. Но при этом акцентирует важность вопроса субсидирования населения.

«Все высказанное Коболевым считаю правильным и всячески поддерживаю. Но вопрос субсидий для тех, кто в них нуждается, - важен! И должен решаться путем адресной помощи с верификацией и контролем», - отметил эксперт.

По его мнению, чтобы открыть в Украине конкурентный газовый рынок, в первую очередь, необходимо отменить специальные обязательства, введенные Кабмином, то есть, продавать газ населению по нерыночной цене, так называемые PSO - public service obligation. «Новый премьер в курсе. При желании, спецобязательства можно аннулировать», - резюмировал Харченко.

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает, что сейчас открыть в Украине конкурентный рынок газа для населения возможно. В принципе, это давняя мечта «Нафтогаза» - выйти на розничный украинский газовый рынок.

«Так получилось, что после реформы газового рынка, НАК отодвинули от розничного сегмента. И единственное, что ему оставалось делать, так это выполнять введенные Кабмином спецобязательства, обусловленные «общественными интересами». Но такое положение не устраивает «Нафтогаз», поскольку 8 миллионов клиентов, это не какие-то несколько десятков, с которыми он имеет непосредственные, прямые контакты. И, конечно, розничный рынок всегда наиболее привлекателен для любых крупных компаний, которые могут за счет своей величины уменьшать всевозможные накладные расходы и таким образом получать конкурентное преимущество. Понятно, что выйти на этот рынок сложно, и «Нафтогаз» пытается это сделать, но не всегда честными путями. К примеру, откровенный черный пиар, который развернут в отношении прямых конкурентов НАК на розничном рынке – облгазов, то есть, любых бытовых структур в этом сегменте. Конечно, облгазы не белые и пушистые. Однако, в очень многих вопросах «Нафтогаз» откровенно передергивает, показывая облгазы виновниками практически всех бед, существующих в данной сфере», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, непрозрачным подходом НАК являются и рекламные кампании, которые направлены на завоевание рынка. Но они не настолько хороши, как их преподносят. Как пример он называет проект «Газовый запас», на сомнительность которого обратил внимание Антимонопольный комитет. Хотя АМКУ были продемонстрированы не все моменты, которые вызывают и будут вызывать вопросы со стороны потребителей.

«Желание показать чрезвычайную привлекательность этого проекта в то время, как он фактически провален, является одним из пиар-ходов, которыми НАК пытается выдать желаемое за действительное и продемонстрировать чуть ли не самую большую свою значимость на рынке, самый привлекательный объект для вложения средств конечных потребителей и чуть ли не единственной альтернативой олигархических, зажравшихся облгазов. При этом, постоянно вспоминается, что «Нафтогаз» является государственной компанией, хотя в любых других отношениях, в другой обстановке, об этом умалчивается. То есть, НАК вспоминает, что является государственной компанией исключительно, когда ей это выгодно с финансовой точки зрения», – отметил эксперт.

Он не негативно относится к желанию «Нафтогаза» выйти на розничный рынок, что подразумевает его открытие, усиление в этом сегменте конкуренции, которая востребована.

«Вот только вопрос – является ли такая конкуренция честной? Я бы так не сказал. С другой стороны, никогда при становлении рынка его участники честно не конкурировали. А вот конечному потребителю при будущем выборе поставщиков следует обращать внимание на тексты, написанные мелким шрифтом в договорах и дополнительных соглашениях к ним», - подытожил Рябцев.

В том, что вскоре на газовом рынке произойдут перемены к лучшему, дают надежду и заявления власти. Так, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что административного вмешательства государства в цены на энергетических рынках Украины не будет, это, мол, создает коррупцию и убивает инвестиционную составляющую.

«Мы считаем, что государство должно защищать людей, которые сами для себя не могут оплатить энергоресурсы, но защита должна проходить через инструменты субсидий, социальной помощи, поддержки, а не через административное вмешательство в цены. Это создает коррупцию и убивает инвестиционную составляющую на этих рынках», - сказал он.

По словам Гончарука, главной задачей правительства в ракурсе реформы энергетики является создание конкуренции и минимизация влияния политики на цены.

«Конкуренция – это главная задача для энергетики, для политики – это создание конкуренции на всех энергетических рынках. Способы есть разные, и можно долго говорить про модели, подходы, тактику. Общий наш подход – мы максимально хотим увеличить конкурентность рынков энергетических ресурсов и минимизировать влияние политики на цену на этих рынках», - отметил премьер.

Если курс на развитие конкуренции возьмет верх над политической прагматичностью, то и цены на рынках, в том числе газовом, пойдут на спад. Как раз этого и ждет каждый рядовой украинец.

Нана Черная