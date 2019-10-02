Британская нефтегазовая компания продаст свою "дочку" в Украине

Продажа "Газвыдобування" "Укринвест Группе" является частью плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине.

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum продаст "Газвыдобування" за 2,8 миллиона долларов "Укринвест Группе".

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Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Продажа "Газвыдобування" является частью плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине за счет разумного использования денежных средств и монетизации активов. Первым шагом к росту нашей добычи стал повторный ввод в эксплуатацию старых скважин, требующий минимального использования капитала. Вторым шагом стал успех на скважине Блаж-10, продолжение работы по которой будет и далее финансироваться за счет продажи этой компании", – цитируются в сообщении слова генерального директора Cadogan Гвидо Микелотти.

Отмечается, что "Газвыдобування" является одной из двух дочерних компаний Cadogan, базирующихся на востоке Украины.

Справка УНИАН. Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже. Основная добыча этой разведочно-добывающей компании сосредоточена на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе Украины - в Карпатах.