Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от сети для проведения планового ремонта

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений.

27 сентября 2019 года в 00:13 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 суток.

На первом энергоблоке Хмельницкой АЭС идут триста седьмые сутки ремонтных работ.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.