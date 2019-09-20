Старт газовых переговоров. Первая пощечина "Газпрому"

Очередной раунд «газовых» переговоров в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия стартовал в Брюсселе 19 сентября. Он продлился всего 40 минут, к тому же, задержался по времени. Сначала стороны - первыми Украина и Евросоюз, а затем к столу переговоров была допущена и Россия - в течение часа «общались» при закрытых дверях. Судя по тому, какие после этого последовали комментарии, Россия пошла на попятную в самом главном на сегодня вопросе - поставка газа в Украину и транзит топлива через территорию нашей страны после завершения десятилетнего контракта 1 января 2020 года.

Неподписание транзитного контракта для нашей страны означает потерю поступлений в госбюджет в размере 3 миллиардов долларов ежегодно. Что касается самой поставки газа, то тут дела обстоят не критически. Напрямую российский газ Украина не закупает с конца ноября 2015-го, используя реверсное топливо. Кроме того, для прохождения зимнего периода газа в хранилища уже закачено достаточно, да и «реверсный» вопрос, в случае остановки транзита, практически решен. «Укртрансгаз» успешно протестировал запуск участка магистрального газопровода «Союз» для работы в «обратном» направлении - «запад-восток». Есть и первоначальные договоренности о поставках американского сжиженного газа.

У России дела обстоят намного сложней. Для нее сейчас срыв введения на полную мощность обходных трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» является критическим. К тому же, Европейский суд подтвердил ограничения для «Газпрома» на использование трубопровода OPAL, который планировалось использовать в системе «Северного потока-2», что не позволит РФ полноценно распределять свой газ в Европе. Над северной соседкой висит еще один «дамоклов меч» – вероятные санкции США против подрядчиков «Северного потока-2». Поэтому Россия прекрасно осознает всю сложность ситуации и невозможность на сегодня отказаться от транзита газа через Украину. Все перечисленное вынуждает Кремль искать компромисс в отношениях с нашей страной.

Аргументы сторон

Изначально Украина на переговорах с Российской Федерацией о новом контракте на транзит газа в Европу заявила, что будет отстаивать следующие условия: срок договора должен составить 10 лет, а минимальный объем транспортируемого газа – 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. И соглашение должно быть основано на европейских принципах.

«У нас есть позиция, которую озвучил господин Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию», - заявил накануне переговоров министр энергетики Алексей Оржель.

Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что долгосрочный контракт возможен только при выполнении условий действующего контракта. Кроме того, настаивала на «мировой» по вердикту Стокгольмского арбитража, который обязал российскую сторону выплатить более 2,5 миллиарда долларов в пользу Украины. Альтернативное условие РФ – подписание краткосрочного, к примеру, на год, нового «газового» соглашения.

На всех предыдущих переговорах посланцы Кремля твердили только одно – никаких энергоправил ЕС в отношении газовых контрактов с Украиной. Дескать, Киев не готов перейти на «европейские» рельсы, которые предполагают разделение по принципу Третьего европейского энергопакета «газовых» полномочий «Нафтогаза» на структуры поставщика и транзитера.

Действительно, этот вопрос не решался несколько лет. На то время Кабмин Гройсмана и руководство «Нафтогаза» вели спор в отношении модели анбандлинга. Но проблема исчерпала себя 18 сентября. Накануне трехсторонних переговоров новый Кабинет министров, во главе с премьером Алексеем Гончаруком, передал управление компанией «Магистральные газопроводы Украины» от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов.

«Мы обновили план анбандлинга, определили четкие строки, определили ответственность каждой стороны. Могу констатировать: мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора [о транзите газа] согласно требованиям Третьего энергетического пакета и европейского законодательства», - заявил Оржель. По его словам, все технические вопросы будут решены до конца года.

Россия была поставлена в тупик – никаких препятствий для подписания «газового» договора на украинских (европейских) условиях нет и быть не может. Немаловажной была и позиция Евросоюза, который заинтересован в сохранении транзита через Украину. Ему нужны четкие гарантии с поставками газа, которые, на сегодня, может дать только наша страна.

Первые результаты

По завершению первого раунда «газовой» встречи вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович высказал уверенность, что прогресс в трехсторонних переговорах есть и он даст позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона.

«Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона… Прежде всего, я хочу сказать спасибо [сторонам] за конструктивную и позитивную атмосферу. Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах… Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила», - сказал Шефчович, добавив, что стороны договорились продолжить консультации по газу через месяц.

«Нафтогаз», как основной переговорщик, сразу же прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook: «Мы отмечаем заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров, и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа через украинскую ГТС. В частности, «Газпром» впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года. В рамках этого процесса, украинская сторона представила участникам переговоров будущего отдельного оператора ГТС Украины - ООО «ОГТСУ», который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор по транспортировке. Со своей стороны, «Нафтогаз» передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинга). Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым, в настоящее время, нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре».

Глава компании Андрей Коболев подчеркнул, что все происходящее – начало обсуждения перехода на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины.

«Есть сдержанный оптимизм. Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо. В отношении следующего раунда переговоров в октябре есть много «домашней» работы по совершенствованию украинского законодательства. Надо наверстать время, которое потеряно на изобретении «уникальных велосипедов». Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским, все сделаем вовремя и качественно», - отметил Андрей Коболев.

Конкретики добавил в своем комментарии относительно газовой встречи в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко: «Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны. Отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит. Из позитива могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитного контракту. Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну, и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства «Северного потока -2»».

До конца октября, когда запланирован следующий раунд трехсторонних «газовых» переговоров, Киев должен реализовать все технические процедуры для полноценного завершения анбандлинга «Нафтогаза». Это является одной из главных предпосылок заключения нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией по европейским правилам. Причем «газовая» сделка нужна всем сторонам переговоров – Украине, Евросоюзу и России, и заключена она должна быть до 31 декабря. Времени остается не так много, и его нужно использовать на полную.

Нана Черная