Первомайская ГЭС ушла с молотка почти за 108 миллионов гривень

В аукционе приняли участие три участника, а победителем определили компанию "ЭМЗА", которая предложила цену более чем на 36 миллионов гривень выше ближайшего ценового предложения.

Фонд государственного имущества Украины продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции (Николаевская область) за 107,7 миллиона гривень при стартовой цене в 64,6 миллиона гривень.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

"В аукционе приняли участие три участника. Победитель - компания "ЭМЗА", которая предложила цену более чем на 36 миллионов гривень выше ближайшего ценового предложения", - написал он.

В сообщении сказано, что покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями, а в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации Первомайской гидроэлектростанции, расположенной в Николаевской области, путем продажи ГЭС на аукционе.

В марте 2019 года Фонд госимущества объявил конкурс по поиску оценщика для Первомайской ГЭС.