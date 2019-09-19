Первомайская ГЭС ушла с молотка почти за 108 миллионов гривень
Фонд государственного имущества Украины продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции (Николаевская область) за 107,7 миллиона гривень при стартовой цене в 64,6 миллиона гривень.
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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.
"В аукционе приняли участие три участника. Победитель - компания "ЭМЗА", которая предложила цену более чем на 36 миллионов гривень выше ближайшего ценового предложения", - написал он.
В сообщении сказано, что покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями, а в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации Первомайской гидроэлектростанции, расположенной в Николаевской области, путем продажи ГЭС на аукционе.
В марте 2019 года Фонд госимущества объявил конкурс по поиску оценщика для Первомайской ГЭС.