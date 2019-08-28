"Укрэнерго" подала иск против России из-за утраченных активов в Крыму

Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Оператор объединенной энергосистемы Украины – компания «Укрэнерго» уведомила Российскую Федерацию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу утраченных активов компании в Крыму из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году, сообщили в компании.

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«27 августа 2019 года «Укрэнерго» передала спор для разрешения в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора», - сказано в сообщении.

Отмечается, что интересы «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии. LALIVE имеет успешный опыт поддержки исков украинских компаний к России в связи с экспроприацией активов.

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что требования «Укрэнерго» возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

По информации пресс-службы, в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения «Укрэнерго» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров, но российская сторона не предоставила ответа.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривен.

Ранее глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщал, что в аннексированном Крыму компания «Укрэнерго» потеряла около 15 электрических подстанций и несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ.

В апреле 2018 года «Укрэнерго» вручила российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму.

В частности, компания оценила в 1 млрд долл. только электросеть, которая осталась на территории Крыма.

В феврале 2019 года «Укрэнерго» подписала контракт со швейцарской юридической компанией на представление интересов компании в иске к России о компенсации ущерба, причиненного экспроприацией активов госкомпании в Крыму. Сумма контракта «Укрэнерго» и LALIVE составляет 49 млн грн на весь период сотрудничества.