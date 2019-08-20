Украина за полгода импортировала ядерное топливо на 100 миллионов долларов – Госстат

Половина поставок осуществлялась из Швеции, половина из России.

Украина в январе-июне 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 100,991 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено 60,3 тонны ядерного топлива на сумму 49,5 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 49,5%), а в Швеции – 70,4 тонны стоимостью 51,2 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 50%.

В Чехии было закуплено 770 кг на сумму 261 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В январе 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

По данным Госстата, в 2018 году в России было закуплено 335,2 тонны ядерного топлива на 374,2 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%), а в Швеции – 211,4 тонны на 148,5 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 28,4%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.