Цены на нефть растут после атаки на месторождение в Саудовской Аравии

Утром фьючерсы на Brent выросли на 1,14% до $59,31 за баррель.

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как в выходные йеменские сепаратисты атаковали саудовское нефтяное месторождение, в то время как трейдеры ждали признаков возможного ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

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Однако рост цен был ограничен неожиданно пессимистичным отчетом ОПЕК, который усилил опасения по поводу роста спроса на нефть, пишет Рейтер.

Утром фьючерсы на Brent выросли на 1,14% до $59,31 за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 0,97% до $55,4 за баррель.