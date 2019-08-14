Заправки Shell оштрафуют на 80 миллионов гривень

Половина суммы - это штраф за неконкурентные действия на рынке, а вторая половина - это пеня за несвоевременную его оплату.

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с оператора рынка нефтепродуктов «Альянс Холдинг», который является владельцем сетей АЗС под брендом Shell, штраф в размере 80,039 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах.

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Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Таким образом суд обязал компанию «Альянс Холдинг» выплатить в пользу Антимонопольного комитета Украины 39,7 млн грн штрафа за неконкурентные действия на рынке, 39,7 млн грн пени за несвоевременную его уплату и 616 тыс. грн судебного сбора.

Компания имеет право подать апелляцию в течение 20 дневного срока со дня опубликования.

Судебное решение вступает в силу в случае его не обжалования в указанный срок.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на общую сумму 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах.

В ходе расследования было установлено, что с января 2013 - по январь 2016 года ответчики одновременно или почти одновременно (с интервалом в несколько дней) меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива путем указания этих цен на информационном табло на стационарных АЗС.