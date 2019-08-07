Игры с «Дельфином»: кто освоит украинский газоносный шельф

В конце июля, через несколько дней после парламентских выборов, принесших контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам, сформированная профильным министерством комиссия провела конкурс на соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку украинского шельфа Черного моря в пределах крупного нефтегазового участка «Дельфин».

Победителем конкурса Межведомственной комиссией была определена американская компания Trident Acquisitions, главой которой и одним из акционеров является бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, который в 2014 году единственный проголосовал против аннексии Крыма.

Всего в конкурсе участвовали четыре компании. Кроме Trident Acquisitions, украинская частная компания «Укрнефтебурение», американская Frontera Resources Corporation и Caspian Drilling Company – дочернее предприятие азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

По данным комиссии, Trident предложила инвестировать в участок «Дельфин» на протяжении первых пяти лет 200 млн долл., что в 3,5 раза больше минимальной цены, предусмотренной конкурсом, а также пробурить за этот период не меньше семи поисковых скважин.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, общая инвестиция в проект составляет наибольшую сумму - 1 млрд долл., и Trident предложила лучшие условия раздела продукции в пользу государства среди всех четырех компаний.

«То есть, по базовым вещам - раздел и инвестиции - компании просто нет равных», - сказал он.

Так же в комиссии подчеркнули, что остальные три участника имеют более слабые или не релевантные предложения по сравнению с Trident.

В частности, Caspian Drilling International Ltd направила письмо в министерство с просьбой отозвать заявку и снялась с конкурса. Частная компания «Укрнефтебурение» на сегодня работает только на одном месторождении и не имеет необходимого опыта работы.

Американская компания Frontera Resources отмечена комиссией, как имеющая опыт поисковых работы, в частности, в Грузии, но не имеет опыта работы на шельфе и находится в сложном финансовом положении.

Таким образом, Trident получила право на заключение договора по добыче нефтепродуктов на участке площадью почти 10 тысяч кв. км, а срок действия соглашения - пятьдесят лет с правом продления.

Согласно условиям, доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11 процентов ее общего объема.

При этом, такими результатами конкурса остались недовольны как в уходящем в начале осени в отставку правительстве Владимира Гройсмана, так и в окружении президента.

Результатом разочарованы

По завершению конкурса премьер-министр Гройсман на своей страничке в сети Facebook заявил, что конкурс на нефтегазовый участок «Дельфин» не оправдал возлагавшихся ожиданий и необходимо провести новый с целью привлечения крупнейших мировых компаний к добыче газа на украинском шельфе.

Он подчеркнул, что для Украины добыча газа на шельфе Черного моря - это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Россией Крыму.

«Когда мы объявляли этот конкурс, рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков. Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря», - отметил Гройсман.

Слова главы правительства поддержали и в команде президента.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что решение об объявлении нового конкурса на шельф «однозначно правильное».

«Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условий необходимо предусмотреть сроки не менее шести месяцев. Энергонезависимость нуждается в инвестициях, инвестиции требуют прозрачных понятных правил», - отметил он.

Данную позицию подтвердил в комментарии УНИАН и представитель президента в Кабинете министров Украины, получивший мандат парламентария, Андрей Герус.

«Позицию премьер-министра поддерживаем», - отметил он.

Масла в огонь подлила и компания Frontera Resources, которая объявила о намерении оспорить в суде результаты проведенного конкурса в случае их утверждения Кабинетом министров.

В компании подчеркнули, что процесс подготовки конкурса и его проведение шло вразрез с международной практикой.

Как сказал УНИАН глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, на проведение подобных конкурсов необходимо от четырех до девяти месяцев, тогда как конкурс по участку «Дельфин» был проведен за рекордные два месяца. Также, по его словам, такие конкурсы должны проводится при кураторстве и продвижении на высшем государственном уровне, чего сделано не было.

«Считаю, что если конкурс будет перезапущен, а правительство учтет все организационные недостатки, то он имеет значительные шансы стать показательным и привлечь опытных иностранных игроков для разработки украинского шельфа. Международная практика показывает, что на проведение таких конкурсов на оффшоре нужно от четырех до девяти месяцев, а также его продвижение на высшем государственном уровне. В случае с Украиной ничего этого не произошло, а потенциальные претенденты получили лишь два месяца на подготовку заявлений», - отметил он.

Без надежды на «крупняк»

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар считает, что Украине действительно следует провести новый конкурс при соблюдении всех международных правил и после формирования нового правительства. Однако, ожидать прихода крупных международных компаний даже в этом случае не следует.

«Для такого конкурса действительно необходимо больше времени, но не нужно иметь иллюзий: «крупняка» не будет. Они относительно недавно ушли, если иметь ввиду Скифскую площадь, где были и ExxonMobil и Shell, они ушли. Причина этого – российская агрессия. Военно-политические риски никуда не исчезли», - сказал он.

Стоит отметить, что компаниям, которые планируют осваивать украинский морской шельф придется вести работы в непосредственной близости к российским войскам и флоту, которые в 2014 году захватили украинские месторождения, буровые установки, газопроводы. По данным госкомпании «Нафтогаз Украины», Россия с 2014 году незаконно добыла уже 9,2 млрд куб. м украинского газа.

«Крупный инвестор при таких обстоятельствах не придет, поэтому прийти может мелочь, а в лучшем случае, - середнячки», - отмечает Гончар.

По его словам, правильным было бы привлечь к этому проекту консорциум из нескольких компаний, небольшую долю в котором получит украинское предприятие, например, госкомпания «Черноморнефтегаз». По его мнению, это позволит распределить риски и обеспечит контроль со стороны правительства внутри консорциума.

«Подобные проекты должны реализовываться консорциумами. Чтобы не кто-то один приходил, а была группа компаний. Тогда им легче распределить риски. Условием также должно стать привлечение украинской стороны в такой консорциум. Пусть и не на больший процент, но я думаю, что «Черноморнефтегаз» должна быть представлена в рамках одного из таких консорциумов», - отметил он.

По его словам, сомнительно, что Trident сможет самостоятельно потянуть такой проект.

«Пока что мне сложно сказать, что она (Trident - УНИАН) является именно тем инвестором, который потянет этот проект. Поэтому я и говорю, что логичней был бы консорциум, так как в данном случае, – это просто компания, которая имеет деньги и все. А нужен еще тот, кто имеет соответствующий опыт и технологии. Это должен быть союз денег, технологий и опыта», - отметил он.

В свою очередь глава Trident и один из ее акционеров Илья Пономарев предложил правительству, компромиссный вариант. По его словам, компании Trident под силами привлечь к проекту крупную международную компанию по тому механизму, который устроит правительство.

«Мы хотим попробовать еще раз и предложить правительству Украины компромисс: оно признает результаты состоявшегося конкурса, а Trident обязуется за то время, которое будут идти переговоры о финальном контракте найти способ привлечь к его разработке крупную международную компанию по тому механизму, который устроит правительство», - отметил он.

«Все наши инвестиционные обязательства в этом случае сохранятся, разработка участка произойдет в срок, и все пожелания руководства страны будут выполнены», - добавил Пономарев.

При этом он отметил, что если конкурс будет отменен, то компания намерена судится с правительством Украины.

«В случае отмены конкурса (подъем денег на него не был бесплатным, разумеется), буду обязан судиться, отстаивая нашу правоту. Довольно очевидно, что пока суды не закончатся, на новые конкурсы иностранные игроки не придут, и разработка этого важного для страны ресурса отодвинется на два-три года», - написал Пономарев.

Стоит отметить, что данная попытка Украины привлечь международные компании к добыче газа на шельфе Черного моря не первая. Еще совсем недавно добывать углеводороды в украинской акватории намеревались мировые гиганты - ExxonMobil, Shell, Petron, Eni и EDF.

При этом все эти компании свернули свои проекты после российской агрессии против Украины, аннексии Крыма и захвата украинский буровых установок в Черном море.

Таким образом, сегодня перед украинской властью стоит непростой выбор: заключить договор с компанией Trident, учесть при заключении контракта национальные интересы и обеспечить гарантированное выполнение обязательств компании по проекту или же проводить новый конкурс в надежде привлечь крупных игроков, приход которых на шельф маловероятен пока в Черном море устанавливают правила «зеленые человечки» Владимира Путина.

Игорь Орел