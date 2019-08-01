Газ в Украину из Катара. Насколько реален такой вариант противостояния "Газпрому"

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» продолжает отрабатывать варианты поставок «голубого» топлива в Украину после завершения 1 января 2020 года «газового» контракта с российским монополистом «Газпромом». В госкомпании не исключают, что РФ попробует организовать в Украине энергокризис в случае неподписания договора о транзите газа на условиях, продиктованных Кремлем. Причем, на это не повлияет то, будут или нет запущены в срок трубопроводы в обход Украины.

Вероятность такого сценария очень высока. Особенно с учетом активного заполнения «Газпромом» хранилищ в Европе. Украинская сторона уже предупредила страны ЕС о возможных рисках.

Сами же «газовые» переговоры в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия запланированы на сентябрь – по завершению формирования нового правительства нашей страны. На сегодня в публичной плоскости стороны уже обменялись своими мнениями по поводу будущего контракта. Украина считает, что он должен быть заключен на основе европейских энергоправил, которые уже законодательно имплементировала на свой рынок. Мощности нашей ГТС должны быть забронированы на длительное время в объеме не менее 60 млрд кубометров газа в год. При этом «Газпром» должен погасить долги в объеме 2,6 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Россия же настаивает на подписании кратковременного договора по схеме завершающегося контракта, а арбитражные претензии, по мнению Москвы, должны быть решены «мировой».

Пока суть да дело, «Нафтогаз» совместно с Оператором газотранспортной системы работают над возможностью уже с 2020 года начать поставку катарского газа в Украину через Трансбалканский газопровод.

Трансбалканская ветка идет из Украины в Турцию через Румынию и Болгарию. Анкара - основной потребитель газа, прокачиваемого по этому маршруту. «Газпром» уже заявил, что прекратит поставки газа по Трансбалканскому коридору с 2020 года из-за ввода в эксплуатацию двух ниток «Турецкого потока». А значит, Украина, в принципе, сможет эксплуатировать его в обратном направлении - для своих нужд.

«Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (газопровод из Азербайджана до греческой границы) и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем с «Нафтогазом» над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления - через Трансбалканский газопровод», - сообщил в Facebook директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его данным, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа катарская Qatargas впервые осуществила поставку партии топлива на греческий регазификационный терминал Revithoussa на танкере класса Q-Flex LNG грузоподъемностью около 216 тысяч кубометров.

До недавнего времени, запущенный в строй в 1999 году, Revithoussa мог принимать танкеры лишь меньшего класса. В конце прошлого года терминал, оператором которого является греческая газовая компания DESFA, был модернизирован и расширен, а его мощности по хранению газа увеличились до 225 тысяч кубометров.

Принадлежащий Qatargas танкер Al Gharrafa вышел из катарского порта Ras Laffan 3 июля, прибыл в Revithoussa 20 июля. В компании Qatargas отмечают, что доставка партии сжиженного газа на греческий терминал была осуществлена в рамках программы по реализации дополнительных объемов СПГ за счет увеличения тоннажа газовозов. Поставка проводилась совместно с французской энергетической корпорацией ENGIE. Следующий пункт в этой программе - поставка партии СПГ на танкере Q-Flex LNG на испанский терминал Cartagena до начала августа.

Макогон уточняет, что основная проблема доставок катарского газа напрямую в Украину - договориться с Турцией о проходе LNG-танкеров через Босфор. Дело в том, что провоз сжиженного газа запрещен Анкарой к проходу через канал в целях безопасности, разрешен лишь провоз LPG - пропана-бутана и нефти.

Как отметил в своих комментариях Макогон, цена газа «катарской» поставки будет рыночной и диктоваться конъюнктурой в том регионе, где закупается. А стоимость доставки состоит из цен на транзит в каждой стране - Греции-Болгарии-Румынии-Молдове-Украине. Там тарифы регулируются местными регуляторами.

Диверсификация – первоочередная задача

Эксперты считают, что любой вариант, исключающий «газовое» давление России, нужно использовать. В том числе и поставки топлива через Трансбалканский коридор. Хотя признают, что и проблем с этим немало.

«Работать над этим проектом, конечно же, можно. Но вот какой-то уже очень «окружной» маршрут получается… Кстати, мощности Трансбалканского газопровода составляют лишь 16 млрд кубометров в год. И они распределены на ближайшие 25 лет без участия Украины. Кроме того, Румыния не заинтересована в сотрудничестве с нашей страной. Скорее, она будет планировать поставки в Венгрию и Молдову. Не следует забывать и тот факт, что Болгария, Венгрия, Греция и Румыния подписали соглашение об этом газовом коридоре и никто из перечисленных стран не горит желанием включать в него Украину», - отметил эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев.

Он не исключает вероятность показательного закручивания Россией «газового» вентиля по истечению контракта «Газпрома» с «Нафтогазом». Поэтому считает необходимым поиск еще нескольких вариантов поставок топлива и их конкретную разработку.

«Вероятность создания Россией «газового» кризиса в Украине очень велика. То, что «Газпром» предупреждает своих контрагентов о возможности форс-мажора зимой, советуя запасти побольше топлива, - неспроста. Но Украина все еще нужна и «Газпрому», и Европе. Поэтому, на случай прерывания поставок, необходимо накопить в хранилищах 21 млрд кубометров газа, получить гарантии поставок 5 млрд кубометров по реверсу, и разработать алгоритм действий на случай снижения давления в транзитной трубе. Также следует определиться, с кем и на каких условиях подписывать транзитный договор и выполнить это «домашнее задание», что позволит выторговать для себя как можно лучшие условия поставок газа», - подчеркнул эксперт.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что озвученный Макогоном вариант поставок газа – лишь техническая сторона вопроса. Коммерческая его часть не выглядит привлекательной. Еще можно рассматривать поставки сжиженного газа через балтийский польский терминал, и схема будет примерно одинаковой.

«То есть, мы не будем напрямую покупать сжиженный газ, он к нам не может поступать, потому что нет терминалов для его приема. Но топливо может быть принято на турецком терминале, расположенном в Мраморном море, газ там «сливается» на берег, и в принципе по Трансбалканскому трубопроводу, через который по Украине идет транзит в Турцию и страны Балканского региона, может быть прокачанным в обратную сторону. И это уже будет как трубопроводный газ. С технической точки зрения такой вариант возможен, но коммерчески – есть вопросы. Хотя подобные варианты, в том числе и с этим маршрутом, должны быть опробованы, а потом будет видно. К тому же ситуация на газовом рынке Европы стремительно меняется. Российские вопли о том, что трубопроводный газ всегда останется самым выгодным и никто ему не конкурент, тем более сжиженный газ, уже не к месту. Сейчас европейский рынок работает таким образом, что сжиженный газ активно закупается, причем он дешевле российского. Поэтому, в нашем случае, нужно использовать все технические возможности», - считает эксперт.

По его мнению, сегодня «Газпром» всячески пытается расшатать ситуацию в Украине, тем не менее, ни на какие его условия «Нафтогаз» идти не должен. Нужно отстоять свою линию – полный расчет по решению Стокгольмского арбитража, а затем уже обсуждение предложений по будущему контракту.

«Что касается договоренностей по транзиту газа, то Россия последовательно, тупо упирается, настаивает на своем. Одновременно ведут свою игру Медведчук и Бойко – дескать, давай новая власть указание «Нафтогазу» подписать долгосрочный контракт с «Газпромом». Такая ситуация имела место в 2008 году, то есть, разводили два центра силы – правительство и президента. Сейчас все идет по той же схеме. Думаю, что в ближайшее время появится какая-нибудь частная компания, как в то время появилась «РосУкрЭнерго». Кстати, «Газпром» с 1 июля возобновил закупки туркменского газа, причем в объеме 5,5 млрд кубометров в год, что вписывается в эту схему. Всем этим «Газпром» пытается расшатать ситуацию, чтобы «Нафтогаз» был уступчивей. Но, на мой взгляд, никаких уступок быть не может. Не имеет никого значения - долгосрочный контракт или краткосрочный, основанный на европейских правилах или нет, - пока «Газпром» не заплатит «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража (обязательное выполнение решения арбитража выписано в «газовом» контракте от 2009 года). Только после этого можно начинать о чем-либо говорить. До этого на российские «заманухи» нельзя реагировать», - подытожил Гончар.

До «газовых» переговоров с Россией осталось, максимум, пару месяцев. И за это время варианты диверсификации поставок топлива должны быть тщательно отработаны. Иначе есть шанс «зимнего» энергокризиса. Его, как и тот факт, что в такой ситуации газ для украинцев может подорожать, не исключает и представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

«Что будет в будущем, зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с «Газпромом», и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если «Газпром» будет блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх», - спрогнозировал Герус.

Другими словами, оставшееся до 1 января время – до завершения «газового» контракта с российским «Газпромом» - нужно использовать максимально эффективно, дабы не попасть в «газовый» кризис.

Нана Черная