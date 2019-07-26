«Зима близко: как подготовить жилье к экономному потреблению»

Многие украинцы хорошо помнят, как в последние несколько зим сталкиваются с проблемой оплаты коммунальных счетов, выросших из-за роста цен на энергоресурсы. До следующего отопительного сезона остается три месяца, поэтому гражданам уже сейчас следует подумать, как сократить потребление тепла, газа и электричества, чтобы минимизировать свою оплату на них.

Кампания по выборам нового парламента завершилась, и политики популисты могут забыть о своих обещаниях снизить в разы платежки за газ. Многих из них скоро забудут и украинские избиратели, так часть тех, кто строил свои кампании на лозунгах снижения тарифов, не получили депутатский мандат. В Украине формируется новый политический класс со здравыми экономическими подходами, который не обещает согражданам дешевых ресурсов и призывает задуматься об эффективности их использования.

Эксперты утверждают, что несмотря на летнее снижение стоимости газа как на европейском рынке, так и в Украине, уже к осени цена на газ для населения может вырасти до 9 тысяч гривен за тысячу кубометров с нынешних семи тысяч. Вслед за газом, скорее всего, вырастет тариф на тепло, даже несмотря на принятое правительством ограничение по цене – не выше 1400 гривен за гигакалорию. Поскольку с экономикой производства тепловой энергии не поспоришь.

Запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии население пока не почувствовало, поскольку для этой группы потребителей тариф остался прежним. Чего не скажешь о промышленных предприятиях, которые по прогнозам в текущем месяце заплатят за электроэнергию на 20-25% больше. В этой связи водоканалы и прочие коммунальщики уже заявили о необходимости увеличить тарифы на свои услуги с учетом новых цен на ресурсы во избежание коллапса.

УНИАН расспросил экспертов и активных сограждан, которым удалось добиться экономии при оплате тарифов, об эффективных способах борьбы с ростом цифр в платежках.

Все они были едины во мнении, что наиболее эффективный способ экономии денег на коммуналке – это уменьшение количества потребляемого газа, света, тепла и других ресурсов. Чтобы потреблять ресурсов на треть меньше, платить по счетам меньше, нужно потрудиться уже сейчас и подготовить свое жилье к умной зимовке.

На чем экономить. Пример умных харьковчан

В нашу жизнь постепенно внедряется новая услуга «энергетический аудит жилья», с помощью которой можно установить, где именно в доме или отдельной квартире основные источники потери тепла, а значит происходит перерасход ресурсов. Если проблему обнаружить, то легче будет понять, как удержать тепло и не потреблять дополнительные энергоресурсы.

Глава ОСМД из Харькова Юлия Самойлова рассказала УНИАН, что после того как ее десятиэтажный дом с 110 квартирами поэтапно провел работы по утеплению стен, замене окон и установке индивидуального теплового пункта (ИТП), энергопотребление сократилось втрое.

«По проекту наш дом берет 1200 гигакалорий в отопительный сезон. Получали мы до утепления только 760 гигакалорий. При этом температура в квартирах была 11-12 градусов. Поэтому все усилия мы направили на создание комфортных условий жизни, и сейчас после всех этапов модернизации дом потребляет 425 гигакалорий, а в квартирах 22-24 градуса», - пояснила она.

По ее словам, двух сезонов хватило для того, чтобы окупить проведенные работы по утеплению дома. Замену окон жильцы на своих карманах не ощутили, а установка относительно дорогого индивидуального теплового пункта (ИТП) окупилась за сезон, при этом экономия на коммунальных услугах уже оценивается в миллионы гривен.

Такую не дешевую масштабную модернизацию харьковчанам удалось провести с помощью действующей с осени 2014 года государственной программы «теплые кредиты», которая предполагает возмещение от 20% до 50% кредитных средств, выданных госбанками на энергоэффективное оборудование и материалы.

«Проблема только в том, что может не хватить денег. Если после первого года введения «теплых кредитов» деньги еще остались, то сейчас они просто выгребаются, потому что люди научились пользоваться кредитами. Раньше всех завлекали, а теперь очередь стоит», - рассказала Самойлова.

Харьковское ОСМД Самойловой использовало поочередно три кредита на миллион гривен, из этой суммы государство возместило 48%.

«В этом году с новыми ценами после повышения с января в среднем за отопительный сезон в городе Харькове было 40 гривен за квадратный метр, а у нас 17 гривен. Но самое главное комфортность в квартирах», - отметила глава ОСМД.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины таких успешных примеров модернизации жилья по стране очень много. За пять лет действия программы 620 тысяч семей утеплили свои дома, инвестировав до 8 миллиардов гривен.

К слову, наблюдая растущий спрос со стороны региональных общин, в июне Кабинет министров Украины дополнительно выделил 380 миллионов гривен на программу «теплые кредиты».

Экономим дорогое электричество

В зависимости от времени года свет в украинском доме горит приблизительно семь часов зимой и четыре часа летом, то есть, в среднем, за год больше пяти часов в день. Переход на использование энергосберегающих светодиодных лампочек (LED) даст ощутимую для семейного бюджета экономию. Например, если в трехкомнатной квартире заменить десять лампочек, то это позволит ежемесячно экономить порядка 73 гривен, а за год набежит вполне ощутимая сумма экономии – почти 900 гривен.

Еще один эффективный способ уменьшить начисления за электроэнергию – установить двузонный счетчик. Перенеся часть потребления на ночное время, когда нет пиковых нагрузок на сеть, можно ощутимо сэкономить, ведь ночной тариф с 23:00 до 7:00 в два раза ниже дневного.

Крупные энергетические компании предлагают пакетные решения стоимостью от 2,5 тысяч гривен, в который входит двузонный счетчик с установкой, розетка с суточным таймером, а также несколько светодиодных лампочек.

Для семьи из трех человек, которая потребляет около 300 киловатт-часов в месяц, установка такого счетчика окупится за два года. Если же жильцы изменят свои энергетические привычки и перенесут половину своего энергопотребления на поздний вечер, ночь и раннее утро, то это уменьшит платежку за электричество на четверть и окупит счетчик менее чем за год.

Как рассказал УНИАН эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин, ускорить окупаемость двузонного счетчика и уменьшить семейные расходы на электроэнергию до пятидесяти процентов можно либо перенеся часть электропотребления наиболее энергозатратными приборами на ночное и утреннее время, либо сократив объемы использования электричества.

«Перенести часть электропотребления на ночное и вечернее время можно с помощью таймеров, встроенных в современную бытовую технику. Например, можно настроить автоматическое включение мультиварки, бойлера, стиральной машины, посудомойки, кондиционера с 23 вечера до 7 часов утра. Заряжать аккумуляторы ноутбуков и смартфонов тоже выгоднее ночью. Ну а самый «прожорливый» - холодильник и так работает круглосуточно», - сказал он.

Если в технике нет встроенного таймера, можно воспользоваться специальной "умной" розеткой с механическим или цифровым таймером и таким образом программировать время включения и отключения приборов.

«Главный лайфхак – это не просто использовать двузонный счетчик, а энергосбережение в комплексе: LED-лампы, «умные» розетки, формировать энергоэффективные привычки, энергоэффективные электроприборы класса А и А+. Нужно придерживаться инструкций и использовать эко-режимы», - пояснил эксперт.

Таким образом, используя энергосберегающее освещение, можно сэкономить до тысячи гривен в год, а смещение потребления электричества на вечернее время, если комплексно подойти к вопросу – позволит сократить платежки в два раза.

Считать ресурсы и свои расходы

На сегодня более трех миллионов домохозяйств из порядка 11 миллионов в Украине не имеют приборов учета газа, а счетчики воды и тепла установили у себя 80 процентов граждан. Не имеющие приборов учета платят за энергоресурсы по нормативам потребления, утвержденным Кабинетом министров.

Статистика госкомпании «Нафтогаз Украины» показывает, что усилия по наведению порядка в контроле за потреблением вместе с рядом других факторов – существенным подорожанием газа и относительно теплыми зимами - приносят результат: в прошлом году общий объем потребления газа населением сократился до 10,6 млрд кубометров с уровня порядка 17 млрд кубометров в первое десятилетие XXI века и 15 млрд в 2014 году.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко обращает особое внимание, что именно счетчик является той необходимостью, которая не только позволит экономить потребление и средства, но и со временем победить монополизм в отрасли.

«Для нас переход на коммерческий учет воды и тепла является стратегически важной задачей. В принципе, счетчик – это «прививка» от монополизма, и способ перейти от списания по нормативным показателям к реальному потреблению», - сказал Зубко.

Как показывает опыт, семья из трех-четырех человек после установки счетчика сможет до трети сэкономить расходы на оплате воды. Изменение бытовых привычек по экономии расхода воды, в том числе установка водосберегающей насадки на кран стоимостью от 30 гривен избавит от «утекания денег в трубу».

Президент гражданской организации «Союз участников либерализации газового рынка» Олег Бакулин дал рецепты экономии голубого топлива, часть которого наша страна продолжает закупать за валюту на европейском рынке.

«Для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, основной рецепт экономии – это счетчики, они на сегодняшний момент отсутствуют у многих. Лично мне благодаря такому прибору удалось избежать пересчета по нормам потребления газа, которые пересматривались несколько раз. Счетчик окупился за три года, при том, что установка обошлась больше трех тысяч гривен. «Киевгаз» сейчас устанавливает газовые счетчики приблизительно за 2,2 тысячи – 2,3 тысячи гривен», - сказал он УНИАН.

По его словам, тем, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи, счетчик ставить еще выгоднее. Также стоит подумать о замене газового водонагревателя на более экономный и эффективный. Категория потребителей, которые используют газ еще и для отопления, в основном, частных домов, должны принимать решения об установке современного газового оборудования и утеплять дома.

Комплексная замена газового оборудования в частном доме, утепление и другие энергосберегающие меры, по мнению экспертов, позволят сократить потребление голубого топлива в двое.

«В среднем у меня потребление от трех до пяти кубометров газа на четыре человека, а норма на одного человека 3,29 кубометров. Таким образом, со счетчиком потребляю и плачу в два-три раза меньше», - отметил Бакулин.

Жизнь заставляет украинцев прощаться с наследием советского прошлого, когда энергоресурсы были безграничны и стоили копейки. Приходится менять свои привычки и учиться считать гигакалории, килловатты и кубометры потребленных коммунальных ресурсов.

И здесь очень важен умный подход и правильное планирование, что потребует времени и средств. Но усилия не пройдут даром. И уже через три – четыре месяца станет ясно, какие сани мы подготовили с лета.

Анна Бредихина