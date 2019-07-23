"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине

Финансовые ресурсы компания будет направлять на интенсификацию добычи газа на 7% скважин, которые дают 50% добычи газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" представила новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в добытых кубометрах голубого топлива, а в финансовом результате компании.

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Об этом на презентации самой программы сообщил руководитель газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

"Фокус новой стратегии – максимум возврата инвестиций, это кажется очевидной вещью. Но это для государственной компании изменение парадигмы, потому что люди привыкли смотреть и измерять эффективность в кубах и в метрах. Я хочу измерять эффективность в доходной составляющей, в деньгах", - сказал он.

По его словам, в связи с изменением ситуации на рынке Европы, доходная часть от реализации газа упала в два раза, поэтому компания вынуждена принимать кардинальные решения и пересматривать стратегию, с целью добиться максимизации доходной денежной части от "Укргазвыдобування" для акционеров.

В качестве достижения такой цели Фаворов назвал несколько ключевых направлений, по которым будет работать компания. Первое - удержание базового уровня добычи через продолжение операций по интенсификации и инвестиции в расширение узких мест в инфраструктуре.

"Из нашего портфеля в 3,5 тысячи скважин порядка 7% дают 50% добычи. Рациональный ход - сфокусировать свое внимание на данной скважине, а не гнаться за всем. Мы видим, что операции по гидроразрыву пласта, колтюбингу дают от 100 до 1000% возвратности. Срок окупаемости меньше месяца", - пояснил он.

Кроме того, "Нафтогаз" сосредоточится на внедрении диджитализации на месторождениях и обновлении ІТ-инфраструктуры системы добычи, чтобы уменьшить свои затраты. Также будет наращиваться добыча сжиженного газа и газоконденсата, поскольку из-за благоприятной ситуации на рынке это более выгодно, чем обычный газ.

Также топ-менеджер компании подчеркнул, что к сотрудничеству на истощенных, нетрадиционных или крупных месторождениях будут привлекаться ведущие мировые отраслевые компании. Для получения новых знаний компания использует контракты по увеличению добычи (PEC), соглашения о разделе продукции.

Фаворов отметил, что этот план действий компании, который был утвержден наблюдательным советом компании и принят как руководство к действию, рассчитан на ближайшие 2-3 года.

"Да, мы сейчас не в простом рынке, но мне кажется, что запас прочности и запас возможности внутри компании настолько большой, который позволит удержать добычу и, наверное, ее прирастить на существующих месторождениях", - добавил Фаворов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал провалом уровень выполнения государственной компанией "Укргазвыдобування" правительственного плана наращивания добычи газа в стране до 2020 года.

Правительственной программой "20/20" предусматривалось наращивание добычи газа "Укргазвыдобуванням" до 20 миллиардов кубометров к 2020 году. Этой цели планировалось достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах.

Однако компания в ходе выполнения программы столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

"Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".