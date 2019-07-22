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Главой набсовета «Укргидроэнерго» избрали Валентина Гвоздия

21:12, 22 июля 2019
Энергетика
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Наблюдательный совет компании «Укргидроэнерго»

Об этом сообщается на официальном сайте ПрАт «Укргидроэнерго».

Управляющий партнер GOLAW планирует сконцентрировать свое внимание на внедрении современной модели корпоративного управления предприятием, настройке процессов и управлении рисками.

Возглавлять наблюдательный совет АО «Укргидроэнерго» теперь будет Валентин Гвоздий, адвокат, управляющий партнер юридической компании GOLAW. Его кандидатура в качестве независимого члена наблюдательного совета ранее была утверждена в результате открытого отбора, в котором принимали участие в целом 56 претендентов.

Распоряжение о его назначении членом Наблюдательного совета было опубликовано ранее на правительственном сайте (№ 544-р от 17 июля 2019 года).

«Глубокие знания отрасли – важное условие эффективной работы юриста. Уверен, мой опыт работы в больших энергетических проектах пригодится на новой должности и принесет пользу государственному предприятию», - прокомментировал свое назначение Валентин Гвоздий.

Он также поделился планами, которые намерен реализовать после вступления в должность.

«Планирую сконцентрировать свое внимание на внедрении современной модели корпоративного управления компанией, настройке комплаенс процедур и управлении рисками», - отметил новый глава наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета «Укргидроэнерго» в качестве независимых членов также вошли: Стивен Лерд Уолш – экс-глава AES Ukraine, глава Traxys S.A., Наталья Никольская – экс-заместитель главы Минэкономразвития и торговли, Олег Терлецкий – имеющий опыт работы в «Нефтегазе», Минтопливэнерго, «Укрнефти» и «Укрнефтепродукте».

Государство делегировало в наблюдательный совет предприятия заместителя Министра финансов Украины Василия Шкуракова, главу директората энергетических рынков Минэнергоуголь Ольгу Богуславец и главу департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоуголь Викторию Кальниченко.

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Теги: #набсовет#Укргидроэнерго