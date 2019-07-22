Главой набсовета «Укргидроэнерго» избрали Валентина Гвоздия

Кандидатура Валентина Гвоздия в качестве независимого члена наблюдательного совета ранее была утверждена в результате открытого отбора, в котором принимали участие 56 претендентов.

Главой наблюдательного совета компании «Укргидроэнерго» избрали Валентина Гвоздия.

Об этом сообщается на официальном сайте ПрАт «Укргидроэнерго».

Управляющий партнер GOLAW планирует сконцентрировать свое внимание на внедрении современной модели корпоративного управления предприятием, настройке процессов и управлении рисками.

Возглавлять наблюдательный совет АО «Укргидроэнерго» теперь будет Валентин Гвоздий, адвокат, управляющий партнер юридической компании GOLAW. Его кандидатура в качестве независимого члена наблюдательного совета ранее была утверждена в результате открытого отбора, в котором принимали участие в целом 56 претендентов.

Распоряжение о его назначении членом Наблюдательного совета было опубликовано ранее на правительственном сайте (№ 544-р от 17 июля 2019 года).

«Глубокие знания отрасли – важное условие эффективной работы юриста. Уверен, мой опыт работы в больших энергетических проектах пригодится на новой должности и принесет пользу государственному предприятию», - прокомментировал свое назначение Валентин Гвоздий.

Он также поделился планами, которые намерен реализовать после вступления в должность.

«Планирую сконцентрировать свое внимание на внедрении современной модели корпоративного управления компанией, настройке комплаенс процедур и управлении рисками», - отметил новый глава наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета «Укргидроэнерго» в качестве независимых членов также вошли: Стивен Лерд Уолш – экс-глава AES Ukraine, глава Traxys S.A., Наталья Никольская – экс-заместитель главы Минэкономразвития и торговли, Олег Терлецкий – имеющий опыт работы в «Нефтегазе», Минтопливэнерго, «Укрнефти» и «Укрнефтепродукте».

Государство делегировало в наблюдательный совет предприятия заместителя Министра финансов Украины Василия Шкуракова, главу директората энергетических рынков Минэнергоуголь Ольгу Богуславец и главу департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоуголь Викторию Кальниченко.