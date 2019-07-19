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В «Нафтогазе» назвали условия, на каких предлагают РФ продлить транзит газа

01:41, 19 июля 2019
Энергетика
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Украина готова не ждать сентября, чтобы начать переговоры / фото УНИАН

Украина готова договариваться с Россией по сохранению транзита газа через свою территорию, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва якобы готова к переговорам «о сохранении поставок по украинскому маршруту». Об этом пишет "Радио свобода".

«Отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не ждать сентября (российская сторона говорила, что ждет сентября)», – утверждает Витренко.

Он отметил, что украинскую национальную энергетическую компанию удовлетворяет вариант, предложенный ранее вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

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«Это должно быть операторское соглашение (об объединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений», – объясняет Витренко.

Он добавил, что затягивание времени в переговорах «не в интересах ни одной из сторон».

«Россия может хотеть избежать обвинений в Европе по поводу очередного газового кризиса», – предположил коммерческий директор «Нафтогаза».

18 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «готова договариваться» о продлении транзита газа через территорию Украины.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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Теги: #Нафтогаз#транзит газа