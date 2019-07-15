Сколько будут платить за газ в разных регионах Украины: карта

Разница в конечной цене газа для населения в июле в зависимости от региона составляет почти 10%.

Учитывая снижение НАК «Нафтогаз Украины» цены на газ для населения с июля, разница конечной стоимости голубого топлива по регионам составляет 9,6% или 623 грн за тыс. куб. м., в зависимости от тарифа на распределение газа от конкретного поставщика.

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Об этом говорится на странице в Facebook консультационного центра «ГазПравда», созданного «Нафтогазом» совместно с активистами.

«Нафтогаз» снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению - до 4 905,675 грн за тыс. куб. м. без НДС. Розничные цены на газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разным и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что самую большую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают: «Николаевгаз» - 7099 грн за тыс. куб. м., «Газовик» (Винницкая обл.) - 7094 грн за тыс. куб. м., ГП «Монтажник» (Винницкая область) – 7091 грн за тыс. куб. м. «Ривнегаз» - 7093 грн за тыс. куб. м.

При этом, самый дешевый газ получат клиенты «Киевгаза» – 6476 грн за тыс. куб. м., «Харьковгаза» - 6476 грн за тыс. куб. м., «Кременчукгаза» - 6486 грн за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, сегодня 15 июля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июле. Она составила 4905,67 грн за 1 тыс. куб. м, что на 11,7% меньше по сравнению с июнем.