Кабмин назвал победителей конкурса по добыче нефти и газа на девяти участках в Украине

В добыче углеводородов на четырех участках победила госкомпания "Укргазвыдобування".

Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на девяти нефтегазовых участках в Украине.

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Соответствующее распоряжение правительства от 5 июля №507 опубликовано на сайте.

Так, Кабмин полностью согласился с предложением Межведомственной комиссии, которая 1 июля утвердила следующих победителей.

Госкомпания «Укргазвыдобування» совместно с канадской нефтегазовой компанией Vermilion Energy получит право добывать нефть и газ на Балаклейском и Иванковском участках.

Самостоятельно «Укргазвыдобування» победила на Берестянском и Бузивском участках.

Компании "Юкрейн энерджи Л.Л.С.» будет добывать углеводороды на Варвинском участке.

"Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазэксплуатация", соучредителем которой является компания «ДТЕК ойл енд гез Б.В» - на Зинковском участке.

Частная газодобывающая компания «Укрнефтебурение» признана лучшей для освоения Русановского участка.

Частная нефтегазовая компания "Гео Альянс Партнершип", зарегистрированная в апреле 2019 года, и частная компания "Гео Альянс Партнершип Б.В." получили право добывать углеводороды на Софиевском участке.

Украинская частная компании "Велл КО" – на Угневском участке.

Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщал УНИАН, в конце мая компании из Канады, Америки и Европы подали заявки на участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) и будут соревноваться с другими газодобывающими компаниями за разработку нефтегазовых участков в Украине.

Кабинет министров 18 декабря 2018 года одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в шести областях Украины.

Ожидается, что по итогам заключения 12 договоров о разделе продукции на данных участках будет привлечено не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 млн тонн условного топлива, а добыча через 2-3 года должна составить не менее 5-6 млн тонн условного топлива.