В Украине открыли два новых месторождения газа

За последние 3 года компания "Укргазвыдобування" открыла 8 новых месторождений, из которых 6 – в 2018 году.

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, по результатам проведенной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области было пробурено поисковую скважину, после испытания которой на глубине более 3700 метров получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тысяч тонн.

Так же на участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурения первой поисковой скважины глубиной 6300 м получен промышленный приток газа. В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 миллиарда кубометров природного газа.

Сообщается, что за последние 3 года компания открыла 8 новых месторождений, из которых 6 – в 2018 году.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".