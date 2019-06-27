В Украине вырос ввод в эксплуатацию мощностей "зеленой" энергетики

Украина во втором квартале увеличила ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики почти в 6 раз.

Во втором квартале текущего года в Украине введено в эксплуатацию 656 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 6 раз превышает объем мощностей, введенных за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Во 2 квартале было введено в эксплуатацию 656 МВт генерирующих мощностей, что почти в 6 раз превышает мощность, введенную в эксплуатацию за аналогичный период 2018 года. Объекты ВЭС и СЭС составляют 97,4% введенных мощностей", - сообщается в отчете.

Относительно развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) также сообщается, что во втором квартале НКРЭКУ установила «зеленый» тариф для 106 объектов электроэнергетики, среди которых СЭС - 95 объектов, ВЭС - 3 объектов, биогаз/биомасса - 6 объектов, малые ГЭС - 2 объектов.

Средняя единичная мощность введенных в эксплуатацию за отчетный период объектов электроэнергетики – 6,4 МВт.

Лидером по вводу в эксплуатацию стала Запорожская область – 152 МВт.

По состоянию на конец июня доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 3,3%, в то время как стоимость такой генерации составила 13,6% от общих затрат.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Документ был подписан президентом и вступил в силу.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость принятия документа обусловлена высокой ценовой нагрузкой на оптовый рынок электроэнергии. Объём произведенной "зеленой" энергии в конце 2017 года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018 года уже 8,2%.

Принятый закон ограничивает с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 КВт на земле с правом получать "зеленый" тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.