Зеленский внесет в Раду законопроект об отмене формулы «Роттердам+» – Герус

По словам Геруса, в течение этого года будет действовать новая формула – «Роттердам», которая будет регулировать тарифы угольных электростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду проект закона об отмене формулы «Роттердам+» и переносе запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил на брифинге представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

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«Администрацией президента был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Верховную Раду. Предлагается, чтобы формула «Роттердам+» была отменена, а вместо нее действовала другая формула, можно ее назвать «Роттердам-», – сказал Герус.

По его словам, из формулы будет убрано стоимость доставки угля из Роттердама в Украину, а также будет введен дисконт на плохое качество угля – чем хуже качество угля, тем меньше его стоимость засчитывается в тариф. Такой дисконт может составлять 1-10%.

Также Герус сообщил, что этим законопроектом предлагается перенести запуск в Украине нового рынка электроэнергии на 1 год.

«Кроме того, этим законопроектом предлагается отсрочка нового рынка электроэнергии на один год. По нашему мнению, неправильно такой неподготовленный рынок вводить с 1 июля. В течение этого года будет существовать формула «Роттердам-», которая будет регулировать тарифы угольных электростанций», – отметил он.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЕКП заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и лишить Украину проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.