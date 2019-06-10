Украина увеличила расходы на импорт угля: крупнейшие поставщики - Россия, США и Казахстан

Основным поставщиком энергетического угля в Украину продолжает оставаться Российская Федерация.

Украина в январе-мае 2019 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-маем 2018 года, на 1,3% - до 1,265 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Читайте такжеВ Украине сократили добычу угля

Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 9,1 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2019 года достиг 812,3 млн долл. (64,2%), из США – 379,5 млн долл. (30%). Из Канады Украина импортировала угля на сумму 53,6 млн долл. (4,24%).

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл. В 2017 году наша страна увеличила расходы на импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 млрд долл.