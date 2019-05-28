ENTSO-E отметило значительные успехи в сотрудничестве с Укрэнерго

За последние годы компания существенно изменилась.

Укрэнерго достигла большого успеха в своем становлении, как современная компания, об этом заявила Управляющий директор ENTSO-E по стратегии и коммуникациям Сюзан Нос.

"Укрэнерго сделало огромный шаг вперед по развитию своих мощностей. За последние годы компания существенно изменилась и наше успешное сотрудничество об этом ярко свидетельствует. Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать, предоставлять технические рекомендации, чтобы двигаться вперед. В частности для того, чтобы в будущем все вышли на один технический уровень", - сказала Сюзанн Нос.

Также она подчеркнула, что сети играют важную роль во время перехода к возобновляемой энергетике.

"Поэтому кроме синхронизации нам нужно перестраивать систему ценностей. Сети должны развиваться в направлении чистой энергии", - добавила Нос в ходе встречи по обсуждению интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть системных операторов ENTSO-Е, открытия импорта электроэнергии, конкуренции производителей и преимуществ для потребителей, которая прошла 28 мая по инициативе Укрэнерго, НКРЕКП и поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).