Планы команды Зе: решение проблем с тарифами на газ и электроэнергию, конец «Роттердама+» и монополии Фирташа

Если судить по данным соцопросов, одним из главных ожиданий украинцев от нового президента Владимира Зеленского и его команды в течение первых 100 дней у власти является снижение тарифов на коммунальные услуги. Они напрямую зависят от стоимости газа и электроэнергии, плюс коррупционные составляющие – монополия облгазов и газсбытов бизнесмена Фирташа и скандальная схема в пользу ДТЭК Рината Ахметова «Роттердам+».

Цена на газ для населения была поднята постановлением Кабмина в 2018 году, в этом же документе расписана формула повышения стоимости голубого топлива и правила процесса. Тогда правительство заявило, что вынуждено пошло на этот непопулярный шаг из-за условий предоставления кредитной помощи со стороны Международного валютного фонда. В апреле текущего года, в результате падения стоимости газа на европейских хабах, цена топлива для украинцев была снижена на 3,5%, с 8,55 тысячи гривен до 8,247 тысячи гривен. Но это – копеечная скидка, которая не решает проблемы. В Украине половина домохозяйств не может потянуть такой нагрузки, поэтому объем субсидиантов, как и объем долга за ЖКУ, который уже приближается к 70 миллиардам гривен, только растет.

Кроме того, с коммуналкой «поигрались» облгазы и газсбыты, 70% которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу. Они повысили цены на свои услуги в разы, переложив на потребителя стоимость газа, который был «потерян» во время транспортировки, а также выписывая искусственные задолженности. За это многие из них были оштрафованы, но вот только сдаваться поставщики не собираются - уже объявили о планах оспаривать вопрос в суде.

Вырасти коммуналка может и на фоне вступления в силу с 1 июля закона о рынке электроэнергии, который был принят еще в 2017 году. Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания «Укрэнерго» уже заявил, что это спровоцирует рост цен на электроэнергию из-за низкого уровня конкуренции, поскольку в Украине больше 76% энергии производится двумя компаниями - НАЭК «Энергоатом» (55%) и ДТЭК Рината Ахметова (21%), а также отсутствия импорт ресурса. «Среди ключевых рисков - низкий уровень конкуренции из-за высокой концентрации производителей электроэнергии, что может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей», - считают в «Укрэнерго».

Свою лепту в проблему вносит и злополучная формула «Роттердам+», которая, с легкой руки НКРЭКУ, заработала в 2016 году, когда наша страна утратила контроль на Донбассом, что привело к дефициту угля. Формулу преподнесли как регулятор формирования цены «черного золота» при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях. Она рассчитывается, исходя из цены угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен плюс стоимость доставки топлива в Украину. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть, для обеспечения энергонезависимости, приняла решение покупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки.

Но в итоге цена электроэнергии выросла вдвое, а выгодополучателем от этой формулы стала ДТЭК Рината Ахметова.

За время действия «Роттердама+» вокруг нее постоянно шли судебные разбирательств, они продолжаются и по сей день. Правда, в правительстве уверяют, что после запуска рынка электроэнергии, действие формулы «Роттердам+» прекратится. Но пока она в силе, а коммуналка остается для украинцев самой большой проблемой.

Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил, что попытка снижения тарифов может привести к серьезному финансовому кризису и разрыву международных договоров.

Относительно тарифов и самой главной их составляющей – цене газа - уже высказались в команде Зеленского. Так, советник по политическим вопросам президента Дмитрий Разумков пояснил, что решение этого важного вопроса – «непростой, тяжелый процесс», к тому же «это - не совсем прерогатива президента, но в рамках действующего законодательства, на что сможет президент повлиять, он будет влиять».

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что сейчас рассматриваются различные пути по уменьшению цены на газ, посетовав, что «те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что очень большая зависимость, к сожалению, от МВФ и других организаций», а кратковременное уменьшение тарифов может иметь совсем иные последствия в кредитной и банковской политике.

Более детально об «энергетической» позиции президентской команды в блиц-интервью УНИАН рассказал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

Будет ли снижена цена газа для населения? Велись ли по этому поводу переговоры с МВФ, а также с ЕС, ведь, в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, стоимость голубого топлива должна быть приведена к рыночному уровню?

Цена газа - урегулированный вопрос с МВФ. Соответствующие пункты Меморандума выполнены и данный вопрос не является проблемой для выделения Фондом следующего транша.

В целом же, цену на газ устанавливает Кабинет министров, а не президент. Соответственно, сейчас и говорить об этом может только правительство, которое наделено для этого полномочиями. Все остальные разговоры не имеют смысла в силу юридического распределения властных полномочий.

Мы в команде президента обсуждали различные комплексные решения, включающие цену газа, увеличения субсидий, масштабные проекты энергоэффективности. Но финальные решения в этих сферах все равно за правительством.

Когда наступит конец «Роттердаму+»?

Тариф угольных электростанций уже снизился. Формально «Роттердам» еще есть, де-факто, на деле - уже нет. Конечно, нужно официально эту формулу отменить.

С 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. «Укрэнерго» уже заявило, что цены на электроэнергию после этого могут вырасти из-за низкого уровня конкуренции. Что новая власть будет делать в этом направлении?

Внедрять сейчас новый рынок электроэнергии – большой риск. Могут и цены резко вырасти, и наступить коллапс в системе учета, увечиться неплатежи. Мы считаем, что необходимо перенести процесс на один год, чтобы дополнительно подготовиться. Не тянуть просто время, а действительно, реально подготовиться.

Что в планах относительно скандальной истории с облгазами и газсбытами бизнесмена Фирташа? Какими будут шаги в урегулировании ситуации с этой монополией?

Президент не регулирует такие вопросы. Это - компетенция Кабмина. Но в целом позиция следующая: надо заставить все монополии играть по правилам, установленным государством. Так же должна быть жесткая реакция на нарушение этих правил.

И напоследок, вопрос относительно энергоэффективности: какие планы по решению этой актуальной проблемы?

Энергоэффективность - топ-приоритет. Будем проводить консультации с правительством, чтобы активизировать этот процесс.

Нана Черная