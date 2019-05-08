США решили остановить строительство «Северного потока-2»
23:56, 08 мая 2019Энергетика
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен помешать России реализовать проект по строительству газопровода «Северный поток-2».
Россия строит "Северный поток-2" / фото nord-stream2.com
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.
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«Россия хочет построить "Северный поток-2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», — подчеркнул он.
3 мая США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в «Северном потоке-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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