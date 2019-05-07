Новые «газовые» переговоры: что будет с транзитом

Украина готовится к очередным газовым переговорам с Россией. Посредником в них, традиционно, выступит Европейский Союз. На кону - судьба транзита российского газа по нашей газотранспортной системе – практически три миллиарда ежегодной бюджетной прибыли, которой мы можем лишиться из-за строительства РФ обходных трубопроводов. Время «Ч» - завершение нынешнего контракта 1 января 2020 года. Речь также будет идти о поставках голубого топлива.

Украина уже озвучила свои условия. На трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые, вроде бы, запланированы на конец мая, наша страна совместно с ЕС предложит «Газпрому» забронировать мощности украинской ГТС на длительное время в объеме 60 млрд кубометров газа в год.

«Позиция в следующем: «Газпром» должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 млрд кубометров в год,в среднем... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд кубометров в год. 30 млрд кубометров будут свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями», - сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Кроме того, новый контракт должен быть основан на европейских стандартах, которые Украина уже законодательно имплементировала на свой энергорынок.

Высказала свою позицию, вернее «газовую страшилку» (к тому же – устами президента Владимира Путина)и Россия -Украина должна продлить нынешний прямой договор на транзит российского газа, иначе может остаться без газоснабжения, то есть, не будет и реверсных поставок: «Ведь реверс – он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу. Газовая труба с советских времен как устроена? - Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь. Представьте, что транзит отсутствует, тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить большую цену на эти политические фокусы».

Другими словами, Кремль,«в заботе об украинцах» (не стоит забывать, что эта «причина» стала основанием для аннексии Крыма и оккупации Донбасса), предлагает продолжить контракт от 2009 года – перейти на прямые поставки, снять претензии к «Газпрому» в арбитраже, а за это получить скидку в 25% от европейской цены на газ. То есть, все «предложения» традиционны – сядьте плотно на нашу газовую иглу.

Активно себя позиционирует в «газовом» вопросе и Еврокомиссия, но эта активность проявляется лишь в определении даты переговоров. 24 апреля вице-президент ЕК МарошШефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в ближайшие недели. Он уже обсудил главные вопросы будущей дискуссии с министром энергетики РФ Александром Новаком, в том числе по дате встречи.

«Готовимся к следующим трехсторонним газовым переговорам. Провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком. 26 апреля обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным на полях состоявшегося в Пекине 25-27 апреля форума «Один пояс - один путь»», - написал в Twitter Шефчович, добавив - подготовка к предстоящим переговорам идет.

Затянувшийся спор

Последняя трехсторонняя встреча по газу проходила в Брюсселе 21 января, но завершилась безрезультатно. Россияне тогда снова предложили продлить действие контрактов 2009 года в неизменном виде. В целом, позиция РФ была больше похожа на очередную попытку затянуть время. На переговорах также прозвучало предложение «Нафтогаза» снизить сумму исковых требований к «Газпрому» до 2 млрд долларов вместо заявленных 12 миллиардов, в случае, если Украине удастся сохранить транзит газа через свою территорию.

«В претензиях «Нафтогаза» по текущему иску из 12,5 млрд долларов около 10 млрд долларов связаны с прекращением транзита. Если транзит продолжится, в таком случае наш иск будет не на 12 млрд, а только на 2 миллиарда долларов, поэтому 2 миллиарда - это все равно часть расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу, даже без ускоренной амортизации ГТС», - сообщил тогда исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Причем, речь шла о новом арбитраже, это не касается старой суммы долга по решению шведского суда в 2,7 миллиарда долларов. Но этот компромисс был воспринят «Газпромом» в штыки. Россия продолжала настаивать на заключении «мировой» по стокгольмским вердиктам.

Между тем, Новак, по окончанию встречи, допустил, что между «Газпромом» и «Нафтогазом» все же возможно мировое соглашение.

В январе Еврокомиссия поддержала украинскую позицию. «Этот контракт должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным - более десяти лет. Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины», - заявил тогда МарошШефчович.

По итогам переговоров было принято решение продолжить консультации в мае, после завершенияв Украине президентской избирательной кампании.

«Дата пока не определена. Еврокомиссия ставит перед собой задачу проведения этих переговоров до летних каникул», — заявили в пресс-службе ЕК.

Кстати, период политических каникул начинается в Брюсселе в последнюю неделю июля и продолжается до конца августа. Так что, когда именно состоится встреча,пока остается неясным.

Заключить нельзя расторгнуть

Как сейчас продут переговоры, если таковые вообще состоятся? Коболев считает, что позиция России по транзиту газа через Украину не изменится.

«Мой опыт таков, что риторика россиян, как правило, не меняется. У них есть свой интерес, они хотят склонить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, независимо от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента. Позиция Украины очень проста: мы хотим новый, европейский контракт, подписанный на основе европейского права и соответствующий европейскому газовому регулированию», - пояснил Коболев.

Глава «Нафтогаза» также предполагает, что транзит может быть прекращен после 1 января, если новое соглашение не будет подписано - даже несмотря на неготовность «Северного потока-2».

«То, что «Северный поток-2» не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян - это, наверное, даже возможность. Они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что «Северного потока-2» нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы шантажировать Европу. Газовый кризис - это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис случится, чтобы мы к этому были готовы», - подчеркнул руководитель НАК.

В планах «Нафтогаза», до ноября закачатьв ПХГ около 20 млрд кубометров топлива. К их реализации компания уже приступила.

Кроме этого, по словам Коболева, Украина может договориться о поставках американского газа: «Мы ведем переговоры по этому поводу. И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа».

Еще один факт может сыграть в пользу Украины – принятие Верховной Радой Обновления энергетического приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, что усилит позиции нашей страны в газовых переговорах с РФ. Сделать это парламент должен до конца весенней сессии. Данное решение позволит обеспечить полную интеграцию энергетического рынка Украины в энергорынок Европейского Союза - что касается и тарифов, и поставок топлива.

Тем не менее, эксперты считают, что будущие переговоры, скорее всего, ничего не решат.

«Согласие не будет найдено. «Газпром» не будет договариваться с этой командой. Причин две: первая – политическая, то есть, смена власти в Украине, вторая - временной фактор, который играет на руку «Газпрому». Представьте, что контракта нет. Украина откажется пропускать российский газ 1 января 2020 года. И тогда для них – победа «Северного потока-2». Не откажется - переговоры могут идти и дальше. А пока - в мае встретятся и разойдутся», - отметил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что, по сути,переговоров, как таковых, нет. Пока все идет на уровне технических консультаций. А предложение «Нафтогаза» по сокращению российского транзита до 60 млрд кубометров – только обострение конфликта.

«Относительно предложения по транзиту в 60 млрд кубометров газа - эта цифра известная и древняя. Ограничение для «Газпрома» транзита до такого объема, думаю, это - дальнейшее углубление конфликта»,- отметил эксперт.

Что касается сжиженного газа из США, то, по словам Корольчука, есть намерения отдельных компаний оформлять его на хабах как «LNG-газ из США». Де-факто,этот газ будет иметь различное происхождение. Если же закупать такой газ из Польши, то его цена будет на уровне 330 долларов плюс доставка 30-40 долларов. И это – минимум.

Как бы там ни было, трехсторонние переговоры между Россией, Европейским Союзом и Украиной по транзиту газа через территорию нашей страны после 2019 года вскоре обязательно состоятся. И если даже они не завершатся конкретикой, то все равно станут более понятны позиции сторон. Остается надеяться, в этой «газовой» дискуссии Украина не проиграет.

Нана Черная