«Нафтогаз» vs облгазы: когда начнем платить за энергию газа, а не за его объемы

Украинцы в скором времени перейдут на новую систему оплаты потребленного газа. Расчет будет производиться не в кубометрах, а в энергетических единицах, к примеру, в киловатт-часах. Это подразумевает принятый еще в 2015 году закон о рынке газа, которым внедряются европейские энергостандарты, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Несмотря на то, что все правила учета давно уже выписаны, переход на новую систему координат уже вызвал скандал на рынке.

«Нафтогаз» считает, что Украина должна переходить на расчет за газ в энергетических единицах только после утверждения ряда нормативных документов. Газораспределительные же компании - облгазы, в большей мере принадлежащие бизнесмену Дмитрию Фирташу, заявляют, что уже с мая готовы выставлять платежки по-новому.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк подчеркивает, что еще в 2016 году НАК подготовила план перехода на энергетические единицы, который был подан в Министерство энергетики и угольной промышленности на утверждение: «Там по пунктам было расписано, что нужно сделать. Например, внести изменение в 116 приказ, урегулировать вопрос стандартных условий, при которых учитывается газ. Сейчас у нас это 20 градусов. В ЕС, например, ноль градусов. Все эти разницы необходимо привести к единому знаменателю».

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По его словам, если не урегулировать порядок определения объемов газа, то тогда существуют серьезные риски, что при переходе на новые единицы расчета люди будут массово подавать судебные иски о незаконности начислений. Также первоочередной задачей является урегулирование вопроса с производственно-техническими затратами.

«Облгазы заинтересованы как можно быстрее перейти на расчет в энергетических единицах без принятия дополнительных нормативных документов, поскольку при переходе хотят урегулировать таким способом свои проблемы с производственно-техническими затратами. Заплатит в данном случае все равно потребитель. А если не будет урегулирован вопрос ПТЗ, то потребитель заплатит дважды», - пояснил он.

Между тем, глава правления «Харьковгаза» Дмитрий Новицкий заявляет, что газораспределительные компании группы «Региональная газовая компания» не против переходить на такой учет в ближайшее время, и с начала мая могли бы выставлять платежки в энергетических единицах, поскольку техническая сторона процесса перехода полностью готова. «Мы уже каждый месяц высылаем платежки, в которых есть потребление как в кубометрах, так и в киловатт-часах. Мы за переход на энергетические единицы, потому что законодательная база готова и техническая сторона тоже. Украина должна завершить путь реформирования до конца», - подчеркнул он.

Кто из них прав и что же это такое – подсчет газа в энергетических единицах?

Отказ от советской «кубометровой» системы

Действующая в Украине система расчета газа не учитывает его теплотворность. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла он получает из одного кубометра газа. А ведь это, а не количество поставленных кубометров, самое главное. Украина должна отойти от этого советского стандарта измерения, перейти на европейский принцип – расчет энергетических единиц. Он может осуществляться как в мегаджоулях или киловатт-часах, так и в гигакалориях. В них должен измеряться объем энергии газа - количество тепловой энергии, которая выделяется во время полного сгорания топлива.

Поэтому, в рамках реформирования отечественного рынка газа, и будет внедрена европейская практики учета голубого топлива. Для потребителей такие изменения несут одни преимущества.

Во-первых, размер платы будет зависеть от качества энергоресурса. Например, у потребителей, которые используют газ низкой калорийности, оплата будет ниже, чем у тех, кто потребляет газ высшего качества.

Во-вторых, расчет газа в энергетических единицах позволит легко сравнить экономическую выгоду использования ресурса наряду с другими видами топлива. Как следствие - экономнее потреблять сам ресурс.

В-третьих, учет газа станет более объективным. Ведь в одном кубическом метре может содержаться разное количество калорий (джоулей или киловатт-часов), в зависимости от температуры воздуха, давления и состава газа.

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Еще в 2017 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала постановление №84 о принципах расчета газа по-новому, в котором предусмотрено использование на рынке трех энергетических единиц – кВт-час, Гкал и МДж. Документ также регламентирует новые обязательства оператора газотранспортной системы (ГТС) и операторов газораспределительных систем (ГРС). Вероятно, из-за этого постановления и идет спор между «Нафтогазом» и облгазами. Последние уже давно в платежках указывают новые энергетические единицы, и их они также применили при расчетах, что и спровоцировало недавний скандал на рынке. После проведения аудита выставленных украинцам платежей с необоснованными завышенными сумма, поставщики были максимально оштрафованы.

Эксперты считают, что перевод на расчет потребленного газа в энергетических единицах только на пользу украинцам, но переходить на новую систему нужно поступательно, иначе система будет дискредитирована «на корню».

Всему свой черед

Как рассказал эксперт фонда «Открытое общество» Александр Сусак, переход на учет по энергетическим единицам позволит украинцам платить только за фактически потребленную энергию.

«Суть в том, что при сжигании газа выделяется энергия. Мы потребляем энергию, а платим за кубы. Так давайте будем платить за энергию и потреблять энергию», - сказал он.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар подчеркивает, что речь идет о переходе к практике Европейского Союза, когда платят не за объем полученного газа, а за объем полученной энергии. Газ как субстанция, в силу метеорологических условий, может менять свой объем. А для потребителя имеет значение не газ как таковой, а энергия, которую мы из него получаем.

«В Европе таким механизмом пользуются давно. Это должна сделать и Украина в рамках обязательств по Соглашению об ассоциации, по договору о членстве в Энергетическом сообществе, для чего и был принят закон о рынке газа, который подразумевает такой расчет. В частности, это может происходить по европейскому примеру - в кВт-ч. И это – в пользу потребителя. Он должен оплачивать исключительно полученную энергию, а не кубометры. Но это новшество требует изменения системы учета. Счетчики, которые сейчас фиксируют кубометры газа, на основании чего выставляется счет, не подходят для нововведения. Нужно устанавливать новое оборудование, которое будет показывать эквивалент исчисления энергии. Или же нужно вводить специальную программу системы подсчета коэффициента, которая будет регулировать процесс», - отметил эксперт.

По его словам, для потребителя ничего не должно измениться, кроме как показатели в платежках: вместо кубометров – киловатт-часы. К новой системе координат нужно будет привыкнуть. Конечно, при переходе на новые параметры исчисления будет какой-то дискомфорт, но важно понять - этот новый принцип должен работать только в интересах потребителя.

«Существующая система мер позволяет масштабные злоупотребления. Хотя, по традиции, в Украине в любой системе найдут шлюз для манипуляций, но при нововведении это поле сводится к нулю. Именно поэтому в Европе перешли на оплату за газ в энергетических единицах. Соседние Словакия и Чехия уже работают несколько лет в такой системе координат. Это поможет избежать и перерасчетов между «Нафтогазом» и европейскими поставщиками топлива», - говорит Гончар.

Он скептично относится к готовности облгазов уже с 1 мая перейти на новую систему учета. По его словам, коэффициент перевода кубометров в киловатт-часы уже разработан. Но сложность как раз состоит в том, чтобы правильно применить этот расчет. Поэтому «Нафтогаз» и говорит, что нужны дополнительные меры. Его позиция – взвешенная. Не должно быть со стороны облгазов привычных для них «корректировочных» дополнений. А они наверняка уже придумали, как использовать «разносолы» - постановления НКРЭКУ от 2017 года.

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«Должен быть создан независимый учет, чтобы не было манипуляций и дискредитации перехода на новую систему расчетов. В этом и заключается настораживающий момент готовности облгазов. Все можно ввести с нового отопительного сезона, плюс необходима разъяснительная кампания для населения. Постановление НКРЭКУ уже запутало украинцев и дало лазейку облгазам довести все до абсурда, а теперь они оштрафованы. Видимо, облгазы уже разобрались в ситуации и придумали новые ходы, вот активно и выступают за переход на новую систему расчетов. Поэтому все должно быть заново документально выписано и четко контролироваться. Ведь важно, чтобы потребитель выиграл, а не облгазы. Постановление НКРЭКУ является сомнительным. Необходимо унифицировать расчеты, но постановление этого не подразумевает. Не нужно изобретать велосипед. Постановление Нацкомиссии смотрится плюралистично, но дает простор для махинаций – чтобы запутать потребителя, а потом в мутной воде ловить рыбку. И обязательно нужна разъяснительная работа по поводу новых расценок - это на совести регулятора. Правительство тоже не должно быть в стороне. Ведь в статье 268 Соглашения об ассоциации с ЕС четко написано, что прежде, чем вводить новые тарифы или систему их расчета, потребители должны быть ознакомлены с этим заранее, а не поставлены перед фактом. И если этого не делать, то можно дискредитировать «на корню» все нововведения, основанные на европейских принципах», - подытожил эксперт.

Безусловно, очень важно сейчас принять все необходимые меры, чтобы перейти на оплату газа в зависимости от его энергетической ценности. Ведь одинаковое количество кубометров топлива имеет разную теплоту сгорания. И эта разница стоит потребителю немалых денег. Вот только формулу и правила ее применения нужно выписать так, чтобы в выигрыше были потребители, а не поставщики газа. И это зависит от правительства и регулятора.

Нана Черная