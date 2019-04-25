цей матеріал доступний українською

АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго, но ограничил влияние компании на смежных рынках

14:26, 25 апреля 2019
Энергетика
52 0
dtek.com

«Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ, пишет Главком

Как сообщили источники в ведомстве, предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки – поставки и производство электроэнергии.

3 января 2019 года "ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и должны быть завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

По мнению старшего юриста юридической компании Arzinger Александра Дякулича, покупка естественных монополий не приводит к негативным последствиям для рынка. В эфире канала "112 Украина" он заявил, что "это естественные монополии, деятельность которых полностью зарегулирована Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тарифы, регулирующие эти компании. С точки зрения антимонопольного законодательства покупка таких естественных монополий не ведет к каким-то негативным последствиям на рынке, потому что они уже являются естественными монополистами". Он подчеркнул, что смена владельца естественной монополии никак не влияет на конкуренцию на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter