Гройсман рассчитывает на дальнейшее снижение цен на газ после 1 мая

"Нафтогаз" уже снизил цену на газ для украинцев на 300 гривень за тысячу кубов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на дальнейшее снижение цен на газ для населения после запланированного снижения на 300 гривень за тысячу кубометров с 1 мая этого года.

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Об этом премьер сообщил в ходе заседания правительства.

"В понедельник (22 апреля - УНИАН) "Нафтогаз" заявил, что они меня услышали. Они снизили (цену на газ - УНИАН) на 300 гривень за тысячу кубометров с 1 мая. Я думаю, что это не последние снижение, рынки показывают снижение. Мы будем дальше смотреть на то, как открыто "Нафтогаз" будет действовать по отношению к населению", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тысячи гривень за тысячу кубов с 8,55 тысячи гривень.