Нефть дорожает на новостях вокруг санкций США против Ирана

Власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти.

Цены на нефть растут более чем на 2% в понедельник утром на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 7:46 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,56% - до 73,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,36%, до 65,53 долларов за баррель, максимальной отметки с 1 ноября 2018 года. При этом стоимость июньских фьючерсов на WTI не менялась и составляла 64,07 доллара", - говорится в сообщении.

В центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Washington Post со ссылкой на источники о том, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.