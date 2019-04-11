АМКУ хочет изменить закон об энергорынке для борьбы с монополистами

Субъекты хозяйствования с существенной долей на новом рынке будут иметь возможность влиять на цену электрической энергии, поскольку конкуренция будет ограничена.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон "О рынке электроэнергии", который вступит в силу 1 июля этого, чтобы устранить возможное влияние на цену электроэнергии со стороны компаний, имеющих монопольное положение на рынке, в частности частного энергохолдинга ДТЭК.

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Об этом во время круглого стола в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщила первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины Мария Нижник.

"Наши предложения топливно-энергетическому комитету – это ввести обязательную продажу электрической энергии на рынке двусторонних договоров с учетом конкурентных условий не только государственных предприятий, но и для частных, для того чтобы действительно не было договоренностей между компаниями и мы имели прозрачные правила игры", - сказала она.

По словам Нижник, АМКУ предоставил ряд предложений Комитету Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу для инициирования изменений в Законе "О рынке электроэнергии", которые не позволят субъектам с существенной долей на рынке злоупотреблять своим положением.

"Да, у компании ДТЭК и связанных компаний действительно существенная доля на рынке генерации, но сегодня у нас есть регулятор, который устанавливает все цены. Но после запуска нового рынка эта ситуация может кардинально измениться, потому что субъекты хозяйствования, в том числе с существенной долей рынка, будут иметь возможность влиять на цены", - сказала замглавы Антимонопольного комитета.

По ее словам, АМКУ понимает, что рынок энергетики и производства электрической энергии в Украине является очень сконцентрированным и конкуренция после того, как будет снято существующее сегодня регулирование, будет ограничена.

Нижник также отметила, что после того, как летом 2019 года заработает новый рынок электрической энергии, также уже не будет необходимости в применении формулы "Роттердам плюс", которая подвергается критике со стороны как украинских, так и европейских экспертов.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года утвердила формулу "Роттердам+", согласно которой предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен).

Справка УНИАН. Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребители электроэнергии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова. Доля компании в сегменте тепловой генерации достигает 75%, в производстве угля – 85%, а в производстве электроэнергии - 25%.