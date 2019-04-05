Президент подписал указ о мерах по поддержке развития ядерной энергетики

Своим Указом Президент поручил безотлагательно подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышению уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии».

Соответствующий документ №104/2019 был опубликован официальным интернет-представительством Президента Украины 4 апреля, он вступил в силу со дня его публикации.

В Указе, в частности, отмечается, что он направлен на усиление уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграцию объединенной энергосистемы Украины к европейской энергосистеме, а также усилению социальной защиты граждан, проживающих на территориях зон наблюдения АЭС.

Своим Указом Президент поручил безотлагательно подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Президентский Указ предусматривает подготовку законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма защиты от инфляции средств финансового резерва для снятия с эксплуатации энергоблоков блоков АЭС. Одним из пунктов документа Кабмину поручено обеспечить надлежащее и полное финансирование строительства хранилищ и инфраструктуры, необходимой для размещения и долговременного хранения с последующим захоронением остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов (РАО) от переработки отработанного ядерного топлива и других РАО атомных электростанций.

Указ также содержит пункт, согласно которому в двухмесячный срок должны быть подготовлены законопроекты о внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно отнесения средств от сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения атомных электростанций, к источникам формирования специального фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения гарантированного направления таких средств в виде субвенций соответствующим местным бюджетам. Также предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» относительно увеличения размера субвенции с государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения АЭС.

Петр Порошенко поручил принять меры, направленные на всестороннюю поддержку и реализацию пилотного проекта «Энергетический мост «Украина — Европейский Союз». В частности, президентский Указ определяет необходимость проработки с участием НКРЕКП, вопрос относительно использования предусмотренного Законом Украины «О рынке электрической энергии» механизма временного специального возложения обязанности по оказанию услуг по развитию генерирующих мощностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Также поручается обеспечить проведение необходимых консультаций с Европейским Союзом и Секретариатом Энергетического Сообщества относительно вопросов, связанных с поддержкой и реализацией проекта «Энергетический мост «Украина — Европейский Союз».

Глава государства постановил содействовать внедрению на атомных электростанциях современных технологий с высокой степенью надежности и безопасности малых модульных реакторов) и производство на отечественных предприятиях оборудования, необходимого для применения таких технологий.

В документе также говорится о необходимости принятия мер по совершенствованию системы безопасности атомных электростанций, согласованной с мерами физической защиты ядерных установок, повышения защиты и надежности энергоблоков с учетом угроз энергетической безопасности.

Указом поручено обеспечить в Украине создание собственного производства ядерного топлива для отечественных АЭС.

Организационное сопровождение реализации вышеприведенных и других пунктов Указа, Президент возложил на Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины.