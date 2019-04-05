Суд отказал "Нафтогазу" во взыскании 6,6 миллиарда с Кабмина

В октябре 2018 года "Нафтогаз" обратился в суд с просьбой возместить нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Хозяйственный суд города Киева отказал Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров Украины компенсации в размере 6,634 миллиарда гривень за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

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Соответствующее решение суд принял 28 февраля.

В октябре 2018 года "Нафтогаз" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету министров о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба в размере 6,634 миллиарда гривень.

Исковые требования были обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка назначения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес "Нафтогазу" ущерб на указанную сумму.

Отмечается, что правительством при принятии решения о возложении на компанию специальных обязательств на рынке природного газа в 2015 году был указан объем таких обязательств, но не был определен источник финансирования и порядок определения компенсации.

НАК имеет право подать апелляцию на данное решение до 20 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2018 года "Нафтогаз" и его дочерняя газодобывающая компания "Укргазвыдобування" уже обращались в Кабмин с требованием выплатить им около 111 миллиардов гривень компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них и государства специальные обязательства на рынке газа, то есть поставляли газ для нужд населения через посредников – частные региональные газопоставляющие компании.

В компании также сослались на ряд выигранных судебных споров против Кабмина и решение суда, которое обязывает правительство разработать механизм определения компенсации и выплатить ее. Также руководство "Нафтогаза" раскритиковало действующий механизм спецобязательств на рынке газа и заявило, что текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства, она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.